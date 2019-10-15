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Осенняя сельхозярмарка прошла в Быхове

16.10.2019 — Новости Экономики | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

 

С восьми утра в погожий субботний день на Октябрьской площади широко развернулась осенняя ярмарка. Быховчане и гости города смогли хорошо отдохнуть, а главное, купить необходимые продукты.

Осенняя сельхозярмарка прошла в Быхове

Осенняя сельхозярмарка прошла в Быхове

Осенняя сельхозярмарка прошла в Быхове

Осенняя сельхозярмарка прошла в Быхове

Осенняя сельхозярмарка прошла в Быхове

ОАО «Новобыховский» продал весь привезенный на ярмарку картофель. На урожайные сорта «Манифест» и «Бриз» оказались самые низкие цены — по 10-12 рублей за сетку. В итоге — выручка у хозяйства почти полтысячи рублей.

Бойко шла торговля у ОАО «Быховрайагропромтехснаб», где продавали говядину. Покупатели могли приобрести окорок или вырезку по цене от 8 до 7 рублей за килограмм. Кстати, сельские труженики уже не в первый раз выезжают на ярмарки, неплохо «наторговали» и в минувшие выходные.

Свежую рыбу покупателям предлагал ИП Андрей Шарабура из деревни Подгорье. На рынке он уже 10 лет, поэтому быховчане его знают и всегда покупают карпа, толстолобика, а в этот раз реализовывался белый амур и щука пол цене до 5 рублей за килограмм. Как рассказал индивидуальный предприниматель, он продает около 12-13 тонн рыбы в сезон. У него в аренде находится озеро общей площадью 16 гектаров, в прошлом году взял в аренду еще одно небольшое озеро, так что есть где разводить рыбу.

— Если выловить рыбку из пруда легко, то вырастить ее гораздо труднее, — говорит Андрей Шарабура. — На кормление рыбы в год уходит около 60 тонн специального комбикорма.

А вот форелевое хозяйство «Лохва» реализовывало на ярмарке форель радужную, которая тоже пользуется спросом у покупателей. Быстро на ярмарке «распродался» филиал «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ», предложив доступные цены на картофель, свеклу и морковь.

Пенсионерка Тамара Абтулина приехала на ярмарку из агрогородка Мокрое вместе с дочерью и зятем. Закупили капусты для квашения, взяли клюквы, а еще — саженцы крыжовника.

Хорошо торговля шла и у ОАО «Воронино». «20 мешков зерна продали очень быстро», — рассказывает главный бухгалтер хозяйства Галина Захаркина, одновременно рассчитывая покупателя. В этот раз на ярмарку взяли больше говядины, от мякоти до ребер, были востребованы и субпродукты.

Приняла участие в ярмарке и Гомельская областная сельскохозяйственная опытная станция. Сразу же продали зерно – тритикале, ячмень и просо. Покупатели выбирали кусты голубики, жимолости, саженцы яблони, груши, абрикоса и черешни. А сладкие яблоки по рублю за кило разбирали сетками.

Быховчанин Владимир Алексеевич купил сразу 2 саженца яблони ранних и поздних сортов по 6 рублей. Говорит, давно планировал высадить у родительского дома в деревне Выгода.

Аппетитную и красивую продукцию выставил на продажу филиал «Быховский» ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай». Как отметила продавец выездной торговли Нина Бекешко, в продаже ассортимент хлебобулочных изделий начитывает около 30 наименований. Также быховчанам и гостям ярмарки предлагали попробовать новую продукцию – рижский хлеб.

Кроме этого, в ярмарке участвовали владельцы личных подсобных хозяйств Быховщины, а также реализовывались овощи, фрукты и грецкие орехи, привезенные из Брестской области.

Не пустовали палатки Могилевского райпо, где не только можно было купить овощи и ягоды, но и подкрепиться горячими пирожками собственного производства, а также попробовать «кухню» кафе «Замок Сапеги» – пиццу, филе в сыре, полакомиться горячими шашлыками.

Хорошее настроение на протяжении всей ярмарки создавали народные коллективы «Багатуха», «Днепровские зори», «Гаспадыня», а также солисты районного центра культуры.

Лика КОРОЛЁВА.

 
 
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  С восьми утра в погожий субботний день на Октябрьской площади широко развернулась осенняя ярмарка. Быховчане и гости города смогли
 
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