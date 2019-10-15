БелАЗ продает 77 самосвалов в Индию. Доставка техники обойдется под 10 млн долларов

Источник материала: Tut.by

В этом году БелАЗ впервые за последние 7 лет выиграл два тендера на поставку в Индию большого количества карьерных самосвалов. 15 октября гендиректор белорусской компании Петр Пархомчик подписал контракт на поставку 77 машин грузоподъемностью 136 тонн с крупнейшей индийской госкомпанией по добыче и переработке угля Coal India.



Фото: пресс-служба БелАЗ

БелАЗы будут работать на открытом угольном карьере Gevra. Белорусская компания откроет сервисный центр в непосредственной близости от карьера. БелАЗ обязуется поставлять запчасти и оказывать сервисное обслуживание техники на протяжении 8 лет, говорится в сообщении компании.

Первые партии самосвалов планируется отгрузить в ноябре и декабре 2019 года.

Агентство Праймпресс , ссылаясь на данные тендера, сообщило, что перевозка 77 самосвалов в Индию может обойтись 9,24 млн долларов.

Общая сумма договора БелАЗа с Coal India составит около 200 млн долларов.

По информации посольства Беларуси в Индии, в конце 2019 года — начале 2020 года планируется подписать еще один крупный контракт между БелАЗом и Coal India на поставку самосвалов грузоподъемностью 240 тонн.

Coal India работает через 81 горнодобывающий район в восьми штатах Индии. В стране насчитывается около 430 угольных шахт, из которых 175 — открытые, 227 — подземные и 28 — смешанные.