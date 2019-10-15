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БелАЗ продает 77 самосвалов в Индию. Доставка техники обойдется под 10 млн долларов
16.10.2019 16:54 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этом году БелАЗ впервые за последние 7 лет выиграл два тендера на поставку в Индию большого количества карьерных самосвалов. 15 октября гендиректор белорусской компании Петр Пархомчик
БелАЗы будут работать на открытом угольном карьере Gevra. Белорусская компания откроет сервисный центр в непосредственной близости от карьера. БелАЗ обязуется поставлять запчасти и оказывать сервисное обслуживание техники на протяжении 8 лет, говорится в сообщении компании.
Первые партии самосвалов планируется отгрузить в ноябре и декабре 2019 года.
Агентство
Общая сумма договора БелАЗа с Coal India составит около 200 млн долларов.
По
Coal India работает через 81 горнодобывающий район в восьми штатах Индии. В стране насчитывается около 430 угольных шахт, из которых 175 — открытые, 227 — подземные и 28 — смешанные.
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В этом году БелАЗ впервые за последние 7 лет выиграл два тендера на поставку в Индию большого количества карьерных самосвалов.
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