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МИД: Минск готов к конструктивному диалогу и взаимодействию с НАТО на равноправной основе

16.10.2019 16:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь готова взаимодействовать с НАТО на равноправной основе. Об этом заявил замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас на встрече с заместителем Генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли, сообщает пресс-служба белорусского МИД.


Фото: пресс-служба МИД Беларуси

«Собеседники отметили постепенную тенденцию улучшения отношений Беларуси и НАТО, обсудили вопросы развития сотрудничества Беларуси со странами-членами и партнерами НАТО в различных областях, в том числе в сфере борьбы с новыми вызовами и угрозами, включая терроризм, — сообщает пресс-служба МИД. — Дапкюнас подчеркнул готовность белорусской стороны к конструктивному диалогу и взаимодействию с НАТО на взаимоуважительной и равноправной основе».

Миссироли прибыл в Минск для участия в информационном дне программы НАТО «Наука ради мира и безопасности», организованном Государственным комитетом по науке и технологиям и Национальной академией наук Беларуси при содействии Министерства иностранных дел.

Отмечается, что за последние 27 лет это первый визит в Беларусь представителя НАТО столь высокого уровня: в 1992 году в Беларусь приезжал Генсек Североатлантического альянса.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минск прибыл заместитель Генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли. Отмечается, что за последние 27 лет это первый визит в...
 
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