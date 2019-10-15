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Более 400 объектов в Беларуси выставлены на продажу за одну базовую

16.10.2019 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

«Нарастающим итогом с учетом непроданных объектов в предыдущие годы за одну базовую величину сейчас предлагается 440 объектов», – сказал руководитель Госкомимущества. По его словам, практика последних лет показывает, что около 40% объектов, в целом выставленных на торги, реализуется в течение года.

В 2018 году за одну базовую было продано порядка 280 объектов (в 2017 году - 253 объекта). Андрей Гаев считает, что покупка такой недвижимости - это хорошая возможность как для тех, кто хочет начать свой бизнес, так и для тех, кто покупает ее под жилье. «Многие из этих объектов расположены в сельской местности. Это бывшие школы, здания сельских советов, где можно и жить в том числе», – сказал он.

Андрей Гаев обратил внимание, что в текущем году главой государства был подписан указ (он вступит в силу в ноябре), который еще больше упростит оборот объектов, выставленных за одну базовую величину. В частности, проще будет приобрести подобный объект под жилье. По словам руководителя ведомства, сегодня при продаже зданий за одну базовую предпочтение отдается предпринимателям. После вступления в силу указа частные лица смогут конкурировать с ними на равных условиях.

http://gki.gov.by

 
 
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В Беларуси более 400 объектов, которые выставлены на продажу за одну базовую величину (сейчас она составляет Br25,5), заявил председатель Государственного комитета по...
 
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