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КГК оценил ущерб от «недобросовестных посредников» в 1,5 млрд долларов
16.10.2019 18:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Силовики будут бороться с посредниками, которые негативно влияют на экономику. Об этом
Александр Лукашенко неоднократно указывал на проблему необоснованного посредничества. Заместитель генпрокурора Алексей Стук отметил, что изначально полное исключение посредников из системы закупок невозможно, а в ряде случаев их участие в коммерческих отношениях даже вызвано объективной необходимостью.
— Проблемой является негативное влияние посредников на экономику из-за спекулятивного удорожания поставляемой продукции, поставки некачественных товаров, «закулисных» сговоров с заказчиками, которые подрывают доверие к конкурентным принципам, на которых должен основываться выбор поставщика. Имеют место факты образования просроченной дебиторской задолженности, в том числе внешней, из-за невыполнения такого рода поставщиками своих обязательств, — отметил он.
В КГК оценили объем проблемы.
— Если оцифровать масштабы необоснованного посредничества в нашей стране, то это около 3% ВВП. В карманах дельцов оседает более 1,5 млрд долларов. Эти деньги для страны нелишние. Если бы они пошли на благие цели, то экономика, конечно, повысила бы свою эффективность, — считает глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов.
При этом он подчеркнул, что в целом от посредников нельзя отказываться, а с некоторыми из них работать даже выгоднее, чем напрямую с производителями. «Заслон на пути таких посредников никто не собирается ставить», — заверил он. Главная задача — пресечь необоснованное посредничество на ранней стадии.
Алексей Стук
Причиной многих нарушений в сфере закупок стала коррупция. Часто преступления легализовались за счет формального выполнения процедурных действий и создания видимости конкурентного выбора, считают в Генпрокуратуре.
— Почвой для ряда нарушений стало попустительство органов владельческого надзора, к чьим обязанностям отнесена защита государственных имущественных интересов. Фактором, стимулирующим участие в закупочной деятельности недобросовестных посредников, также стала низкая коммерческая активность отечественных производителей и их официальных сбытовых организаций, — отметил Стук.
Силовики привели примеры работы недобросовестных посредников.
Например, барановичскому агропредприятию посреднические услуги обошлись в 854,7 тыс. рублей. Ветеринарные препараты, вакцины и дезинфицирующие средства приобретались через частного поставщика по цене в 2−2,5 раза дороже, чем напрямую у производителя. В последующем доход от совершенных сделок через посредническую фирму обналичивался в виде дивидендов.
Одно из коммунальных предприятий Гомельской области на условиях предоплаты закупило у 9 посредников автозапчасти по ценам, превышающим цены изготовителя до 10 раз, переплатив свыше 530 тыс. рублей. В результате в отношении директора коммунального предприятия возбудили уголовное дело, виновные лица возместили 412,8 тыс. рублей.
Частная компания отгружала мясокомбинатам пищевую добавку «Ветчина крестьянская» по цене в 2,5 раза дороже стоимости у производителя. Это стало возможным благодаря включению в рецептуры и технические условия закупок конкретных видов добавок. В общей сложности навар посредников на пяти мясокомбинатах составил более 2 млн долларов.
Уголовным делом обернулось для начальника отдела «Минсктранса» лоббирование интересов поставщика горюче-смазочных материалов.
В итоге контролеры подготовили проекты документов, которые устанавливают ограничения по заключению сделок с посредниками. В ближайшее время данные инициативы обсудят на специальном совещании в Администрации президента.
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Алексей Стук отметил, что изначально полное исключение посредников из системы закупок невозможно, а в ряде случаев их участие в коммерческих отношениях даже...
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