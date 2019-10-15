КГК оценил ущерб от «недобросовестных посредников» в 1,5 млрд долларов

Источник материала: Tut.by

Силовики будут бороться с посредниками, которые негативно влияют на экономику. Об этом шла речь на совместном заседании коллегий Комитета госконтроля и Генпрокуратуры.



Фото: пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси

Александр Лукашенко неоднократно указывал на проблему необоснованного посредничества. Заместитель генпрокурора Алексей Стук отметил, что изначально полное исключение посредников из системы закупок невозможно, а в ряде случаев их участие в коммерческих отношениях даже вызвано объективной необходимостью.

— Проблемой является негативное влияние посредников на экономику из-за спекулятивного удорожания поставляемой продукции, поставки некачественных товаров, «закулисных» сговоров с заказчиками, которые подрывают доверие к конкурентным принципам, на которых должен основываться выбор поставщика. Имеют место факты образования просроченной дебиторской задолженности, в том числе внешней, из-за невыполнения такого рода поставщиками своих обязательств, — отметил он.

В КГК оценили объем проблемы.

— Если оцифровать масштабы необоснованного посредничества в нашей стране, то это около 3% ВВП. В карманах дельцов оседает более 1,5 млрд долларов. Эти деньги для страны нелишние. Если бы они пошли на благие цели, то экономика, конечно, повысила бы свою эффективность, — считает глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов.

При этом он подчеркнул, что в целом от посредников нельзя отказываться, а с некоторыми из них работать даже выгоднее, чем напрямую с производителями. «Заслон на пути таких посредников никто не собирается ставить», — заверил он. Главная задача — пресечь необоснованное посредничество на ранней стадии.

Алексей Стук считает , что национальное законодательство соответствует общепринятым в мировой практике подходам и положениям международных соглашений, однако не создана необходимая конкурентная среда. «Ежегодно более 60% конкурентных процедур при проведении госзакупок не приводит к заключению хозяйственных договоров», — сказал он.

Причиной многих нарушений в сфере закупок стала коррупция. Часто преступления легализовались за счет формального выполнения процедурных действий и создания видимости конкурентного выбора, считают в Генпрокуратуре.

— Почвой для ряда нарушений стало попустительство органов владельческого надзора, к чьим обязанностям отнесена защита государственных имущественных интересов. Фактором, стимулирующим участие в закупочной деятельности недобросовестных посредников, также стала низкая коммерческая активность отечественных производителей и их официальных сбытовых организаций, — отметил Стук.

Силовики привели примеры работы недобросовестных посредников.

Например, барановичскому агропредприятию посреднические услуги обошлись в 854,7 тыс. рублей. Ветеринарные препараты, вакцины и дезинфицирующие средства приобретались через частного поставщика по цене в 2−2,5 раза дороже, чем напрямую у производителя. В последующем доход от совершенных сделок через посредническую фирму обналичивался в виде дивидендов.

Одно из коммунальных предприятий Гомельской области на условиях предоплаты закупило у 9 посредников автозапчасти по ценам, превышающим цены изготовителя до 10 раз, переплатив свыше 530 тыс. рублей. В результате в отношении директора коммунального предприятия возбудили уголовное дело, виновные лица возместили 412,8 тыс. рублей.

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Частная компания отгружала мясокомбинатам пищевую добавку «Ветчина крестьянская» по цене в 2,5 раза дороже стоимости у производителя. Это стало возможным благодаря включению в рецептуры и технические условия закупок конкретных видов добавок. В общей сложности навар посредников на пяти мясокомбинатах составил более 2 млн долларов.

Уголовным делом обернулось для начальника отдела «Минсктранса» лоббирование интересов поставщика горюче-смазочных материалов.

В итоге контролеры подготовили проекты документов, которые устанавливают ограничения по заключению сделок с посредниками. В ближайшее время данные инициативы обсудят на специальном совещании в Администрации президента.