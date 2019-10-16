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Стартовала выставка «Мебель–2019»: что посмотреть, когда будут акции и скидки, что за мастер-классы приготовили
16.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в Минске в Футбольном манеже открылась международная специализированная выставка «Мебель-2019». Мероприятие проводится уже в 26-ой раз. Рассказываем, в какой день и куда лучше идти, если вы профи мебельной промышленности и если просто любитель.
Что посмотреть?
«Мебель – 2019» - ведущая в РБ международная специализированная выставка, которая проводится совместно с концерном «Беллесбумпром» и Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси. В этом году мероприятие будет длиться с 16-го по 19-е октября.
— Мебельная промышленность — это венец всей деревообработки, финишное производство, оно дает наиболее эффективную переработку древесных ресурсов. Отрадно заметить, что мебельная отрасль хорошо развивается. Буквально года два назад мы говорили о 600 субъектах хозяйствования, которые занимаются мебельным производством, сегодня их уже более 1000, - рассказал на церемонии открытия председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров.
Всего под крышей Футбольного манежа расположились свыше 80 производителей и поставщиков мебели и комплектующих, оборудования и технологий из Беларуси, России, Германии, Австрии и Польши. Козырем выставки в этом году станет - «Мебельный форум», мастер-классы и распродажа мебели с хорошей скидкой.
Сегодня на выставке представлено большое количество компаний (в основном отечественных), которые производят и торгуют от мебельной фурнитуры, до премиальных комодов из сосны и клена.
К примеру – кухни. Сразу несколько производителей представили свои работы: от крайне бюджетных до неприлично дорогих.
— Наиболее популярный вариант у заказчиков — белые фасады и столешница под дерево, — описывает самый стандартный, но в то же время удобный и стильный вариант представитель фабричных кухонь «Зов». - Ну и всегда популярной остается классика
Еще один тренд – кухни с отделкой под гранит. Такая представлена на стенде компании «Монтанья».
Огромный стенд представил и холдинг организаций деревообрабатывающей промышленности «BORWOOD».
- Наш основной рынок – это Европа. Примерно 80% продукции туда уходит и нас там любят. В Компании есть все необходимые сертификаты. Тем более сейчас в моде «Эко», а это про нас. А в Беларуси мы работаем как через свои магазины, так и через сети, к примеру, - Jusk, - рассказал представитель компании.
Мебельную фурнитуру представляет большой павильон Blum. Здесь можно потрогать и проверить на прочность все известные системы. Гомельская фабрика «Прогресс» привезла новинки и проверенные временем модели мягкой мебели. Детская эко-мебель представлена компанией «Woodgroup».
В целом на выставке можно найти даже самодельные ножи и флорариумы — миниатюрные сады в стеклянном сосуде.
Когда и куда идти, если вы «любитель»?
Если вы не производите мебель, не торгуете ей, а просто присматриваете себе новую кухню или диван – то лучше приходить 18-го и 19-го октября. Именно в эти дни гостям приготовили максимум активностей и специальных предложений.
Целый день 18 октября будет посвящен предметному дизайну, интерьеру и декору. В течение всего дня будет работать Выставочная галерея молодых дизайнеров «Интерьерный дизайн будущего». А начинающие специалисты в этой сфере смогут принять участие в серии семинаров и встреч со знатоками и экспертами дизайна и проектирования.
19 октября организаторы подготовили множество сюрпризов для посетителей. Так, в рамках Дня потребителя каждый из вас сможет сделать первые шаги к своему идеальному ремонту, понять, как обновить интерьер, не потратив лишние средства, а то и бесплатно.
Обязательно захватите с собой техпаспорт квартиры или офиса, и тогда дизайнеры предложат вам сразу несколько вариантов обустройства помещения. Обмерный план квартиры, планировочные решения с расстановкой мебели и сантехники, итоговый план с расстановкой мебели и сантехники, план демонтажа стен и перегородок, план помещения после перепланировки, экспликация помещений с площадями.
К слову, организаторы подготовили немало сюрпризов. Например, купоны со скидкой 25% на все виды проектирования. Также состоится розыгрыш сразу трех подарочных купонов со скидкой 50% на создание дизайн-проекта.
Когда и куда идти, если вы «профессионал»?
17 октября подготовлена масштабная деловая программа в рамках «Мебельного форума». Он соберет на одной площадке профессионалов отрасли: представителей мебельных предприятий, именитых дизайнеров мебели и интерьера, современных декораторов. И тех, кто только обзавелся собственным жильем, затеял ремонт и выбирает подходящую мебель.
Вл время мастер-класса об особенностях работы с оптовыми покупателями на рынках Западной Европы, условиях и требованиях к продукции, поставляемой в адрес немецкой OTTO Group, расскажет Николай Борис (Scan-Thors Baltikum / Hermes-OTTO int., BY).
Анализ DIY рынка Беларуси и места мебельных производителей накануне прихода Leroy Merlin и IKEA проведет Сергей Скороход, CEO проекта belretail.by.
Известный эксперт Анна Заборонок даст оценку выбора каналов реализации мебели и маркетинговых инструментов в продвижении. Андрей Гусаров из «Гусаров и К» поделится актуальной информацией о трендах в интернет-маркетинге. Продолжит тему о смене парадигмы торговли мебелью представитель компаний Divan.by и Imarket.by Павел Павловец.
Экспертам рекламного рынка и производителям мебели можно будет условно примерить боксерские перчатки и выйти на ринг, чтобы определить, какой из каналов продаж сегодня более эффективный. Захватывающий брейк-ринг пройдет 17 октября.
Третий день «Мебельного форума» откроет член Международной ассоциации «Союз дизайнеров» Алексей Скроцкий. Спикер расскажет о тенденциях дизайна мебели в Европе по результатам выставки Interzum, прошедшей в Германии. Вопросы предметного дизайна и его влияния на развитие мебельной отрасли участники форума смогут обсудить во время круглого стола.
Модный дизайнер Кирилл Кухарчук даст обзор ситуации на рынке интерьера и декора. Поделится прогнозами, работающими рецептами и практическими рекомендациями ведения успешного бизнеса.
Валерий Граков, представитель компании ООО «Прима Софт», продемонстрирует метод визуализации мебели в интерьере при помощи технологии дополненной реальности, позволяющей создать готовое интерьерное решение за короткое время.
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Стартовала выставка «Мебель–2019»: что посмотреть, когда будут акции и скидки, что за мастер-классы приготовили
Сегодня в Минске в Футбольном манеже открылась международная специализированная выставка «Мебель-2019». Мероприятие проводится уже в 26-ой раз. Рассказываем, в...
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