Стартовала выставка «Мебель–2019»: что посмотреть, когда будут акции и скидки, что за мастер-классы приготовили

Что посмотреть?

«Мебель – 2019» - ведущая в РБ международная специализированная выставка, которая проводится совместно с концерном «Беллесбумпром» и Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси. В этом году мероприятие будет длиться с 16-го по 19-е октября.

— Мебельная промышленность — это венец всей деревообработки, финишное производство, оно дает наиболее эффективную переработку древесных ресурсов. Отрадно заметить, что мебельная отрасль хорошо развивается. Буквально года два назад мы говорили о 600 субъектах хозяйствования, которые занимаются мебельным производством, сегодня их уже более 1000, - рассказал на церемонии открытия председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров.