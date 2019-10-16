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В «Новой Боровой» построят парк размером в 5 футбольных полей. Застройщик презентовал самый большой квартал района, где уже продаются квартиры
16.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Не верится, но еще 5 лет назад на месте «Новой Боровой» был обычный пустырь, а сегодня здесь живет порядка 15 тыс. человек. Но, похоже, это только цветочки. «А-100 Девелопмент» презентовала новый квартал, который по размерам больше, чем все, что уже построено. Фишка проекта – городской парк, площадь которого сравнима с пятью футбольными полями. В новом квартале уже можно
«Деревья для парка уже сажают»
Самый большой квартал «Новой Боровой» называется «Центральный парк». Со слов директора «А-100 Девелопмент» Светланы Шевлик, на площадке используют лучшие наработки за все 5 лет реализации проекта: безбарьерная среда, дворы без машин, видеонаблюдение, динамическая архитектура, зоны отдыха, велодрожки, воркаут-площадки и пр. Однако главная «фишка» нового квартала – огромный парк:
– Все те стандарты, которые сформировались за время строительства «Новой Боровой», мы воплотим в «Центральном парке»: это касается и архитектуры, и благоустройства, и зон для разных групп жителей, и инновационных решений, и технологий строительства. Но главная фишка, конечно, – это большой парк в центре жилого квартала. Сегодня это один из новейших трендов в формировании комфортной жилой среды в городе, – отметила директор компании «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик.
Территория парка протянется вдоль всего квартала. По площади она сопоставима с пятью футбольными полями. К слову, на стройплощадке еще нет жилья, а деревья уже высаживают. Представитель застройщика Александра Воронецкая пояснила, что сделано это для того, чтобы к сдаче проекта жители комплекса уже могли там отдыхать.
«Шумные» зоны отдыха вынесены из дворов
Кроме того, застройщик решил вынести на территорию парка «шумные» зоны отдыха – локации для занятий спортом, арт-пространство, площадки для детей разного возраста, локации для выгула и игр с домашними питомцами. Благодаря этому во дворах будет комфортно и приятно проводить время. Первый двор комплекса будет выглядеть так:
28 видов планировок
К слову, первый дом нового квартала построит Гомельский ДСК из однослойных панелей. Всего в новостройке будет 713 квартир, цена «квадрата» на старте продаж – от $1270. Площади квартир – от 27 до 113 квадратных метров. Всего в новом квартале будет представлено 28 различных планировок – от небольших «студий» с отделкой до мансардных квартир с потолками до 6 метров.
В новом квартале будут:
Архитектура нового квартала достаточно монохромная. В отделке фасадов превалирует темный цвет с вкраплением ярких элементов, завершают ансамбль озелененные дворы и малые архитектурные формы.
«Этот проект важен для города и страны»
В презентации нового квартала принял участие собственник «А-100 Девелопмент» Александр Центер. Основатель компании рассказал о том, как все только начиналось и почему «Новая Боровая» – важный проект для всей страны:
– У белорусов есть такая национальная черта – вечером на кухне обсудить, что вокруг все плохо, строят не то, живем не так. А «Новая Боровая» - пример того, что можно сделать из нашей страны в конкретно взятом месте. Если у нас все получилось, то только потому, что сначала была сильная эмоция и желание сделать свою страну, в которой мы живем, такой, как мы о ней мечтаем.
Сегодня это место, где удобно жить, где о вас могут позаботиться. Ведь запроектировать и построить жилье может любой, но сделать так, чтобы там было комфортно жить, чтобы новостройка достаточно быстро стала зеленой, уютной, теплой, дружелюбной, а с каждым годом все более домашней – это самое сложное. И у нас в стране мало кто умеет это делать.
Со слов главы компании, для строительства «Новой Боровой» «А-100 Девелопмент» потратила 23 млн долларов на перенос аэродрома и спортивно-технического комплекса ДОСААФ. На тот момент команда и представить не могла масштаб будущих затрат. Сегодня новый комплекс – еще одна гордость застройщика. Александр Центер анонсировал – уже через один-два месяца огромный клуб откроется для посетителей, и это будет настоящее событие для Беларуси.
Фото: Павел Садовский
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В «Новой Боровой» построят парк размером в 5 футбольных полей. Застройщик презентовал самый большой квартал района, где уже продаются квартиры
Не верится, но еще 5 лет назад на месте «Новой Боровой» был обычный пустырь, а сегодня здесь живет порядка 15 тыс. человек. Но, похоже, это только цветочки. «А-100...
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