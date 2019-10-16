В «Новой Боровой» построят парк размером в 5 футбольных полей. Застройщик презентовал самый большой квартал района, где уже продаются квартиры

Архитектура нового квартала достаточно монохромная. В отделке фасадов превалирует темный цвет с вкраплением ярких элементов, завершают ансамбль озелененные дворы и малые архитектурные формы.

«Этот проект важен для города и страны»

В презентации нового квартала принял участие собственник «А-100 Девелопмент» Александр Центер. Основатель компании рассказал о том, как все только начиналось и почему «Новая Боровая» – важный проект для всей страны:

– У белорусов есть такая национальная черта – вечером на кухне обсудить, что вокруг все плохо, строят не то, живем не так. А «Новая Боровая» - пример того, что можно сделать из нашей страны в конкретно взятом месте. Если у нас все получилось, то только потому, что сначала была сильная эмоция и желание сделать свою страну, в которой мы живем, такой, как мы о ней мечтаем.

Сегодня это место, где удобно жить, где о вас могут позаботиться. Ведь запроектировать и построить жилье может любой, но сделать так, чтобы там было комфортно жить, чтобы новостройка достаточно быстро стала зеленой, уютной, теплой, дружелюбной, а с каждым годом все более домашней – это самое сложное. И у нас в стране мало кто умеет это делать.