"Все честно, без фотошопа"

- Это – первая интерактивная архитектурно-строительная выставка в Беларуси, – говорит Андрей Сабалевский, идейный вдохновитель события и представитель строительного проекта «Все дома». – Здесь можно увидеть строительные решения, так сказать, в естественной среде обитания. В отличие от многих других выставок, у нас представлены не бутафорские стенды, а реальный дом с настоящими полами, стенами, оборудованной кухней, спальней, террасой и даже гаражом.

Организаторы решили бросить себе вызов и сказали, что построят за три дня на выставочной площадке настоящий дом по особой технологии. Как и в реальной стройке, не обошлось без форс-мажоров. Высаживать газон, расставлять мебель и вешать проектор в гостиной пришлось прямо на глазах у первых посетителей.