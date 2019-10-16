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В Минске за пару дней собрали "железный каркасник" на 200 «квадратов». Сколько он будет стоить и чем отличается технология
16.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске проходит выставка «Новый взгляд на жилье». Главной «фишкой» мероприятия на площадке Falcon Club Arena стал почти полностью укомплектованный дом на 200 «квадратов». О том, возможно ли построить коттедж мечты за 4 дня (и сколько он будет стоить), читайте в нашем репортаже.
"Все честно, без фотошопа"
- Это – первая интерактивная архитектурно-строительная выставка в Беларуси, – говорит Андрей Сабалевский, идейный вдохновитель события и представитель строительного проекта «Все дома». – Здесь можно увидеть строительные решения, так сказать, в естественной среде обитания. В отличие от многих других выставок, у нас представлены не бутафорские стенды, а реальный дом с настоящими полами, стенами, оборудованной кухней, спальней, террасой и даже гаражом.
Организаторы решили бросить себе вызов и сказали, что построят за три дня на выставочной площадке настоящий дом по особой технологии. Как и в реальной стройке, не обошлось без форс-мажоров. Высаживать газон, расставлять мебель и вешать проектор в гостиной пришлось прямо на глазах у первых посетителей.
- Зато вы можете наблюдать стройку дома в онлайн-режиме, без всякого фотошопа, – пошутил ведущий мероприятия Артем Рыбакин.
Для того чтобы гости выставки смогли прогуляться по коттеджу площадью 200 «квадратов», посидеть у телевизора в гостиной, отдохнуть в гамаке на веранде или оценить спальню от Hastens, понадобился труд около 40 специалистов. Пока одни возводили металлический каркас, другие укладывали плитку, облицовывали стены, устанавливали натяжные потолки и наполняли пространство техникой и мебелью. В итоге получился жилой дом по принципу «все включено».
- Проанализировав рынок, мы выяснили, что сегодня людей, в первую очередь, интересуют готовые решения, – отмечает Андрей Сабалевский. – Никто уже не хочет ввязываться в долгое строительство и годами дневать и ночевать на этом участке. Современный тренд – это «все и сразу». Именно поэтому мы презентуем полностью готовый дом. Ну а рядом с ним представлены все те компании, без которых сборка «дома мечты» была бы невозможна. Всего в выставке принимает участие более 30 экспонентов.
Вообще, «каркасники» различных видов и модификаций сегодня весьма популярны. Представленный на выставке строительный проект, по словам его создателей, это – оптимальный вариант готового модульного дома.
"Мы хотели создать максимально эффективный дом"
Выставочный образец дома возведен по технологии ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции). Преимущества данного вида «каркасника» – оперативность возведения, экологичность и демократичная стоимость постройки.
- Мы хотели создать максимально эффективный дом, который не будет тянуть из хозяина деньги, – подчеркивает Андрей. – Например, у нас используется такая технология утепления дома, как напыление полиуретаном. Вы знаете, что в наших широтах 60% теплопотерь здания происходит из-за недостаточного или негерметичного утепления дома? Благодаря напылению полиуретаном, теплопотери в доме могут быть снижены до минимума. То есть будущим владельцам коттеджа не придется тратиться на проведение газа или платить огромные деньги за электричество. Представьте себе, что в зимний период для отопления такого дома будет достаточно электрического котла на 4,5 киловатт. За счет комбинации грамотного утепления и организации правильной приточно-вытяжной вентиляции мы получаем натуральный «термос»: он не выпускает тепло наружу зимой и сохраняет прохладу летом.
«Двушка» в Минске или собственный дом?
Конечно, немаловажный вопрос – это стоимость подобного «каркасника». Как отмечают представители строительного проекта «Все дома», цена полностью укомплектованного дома площадью 70 квадратных метров может начинаться от 84 тысяч долларов (то есть по 1200 долларов за «квадрат»). Получается, что приобрести готовый для проживания коттедж можно за сумму, сопоставимую со стоимостью столичной «двушки» без ремонта. Ну а выставочный вариант на 200 "квадратов" выйдет, получается, примерно в 240 тысяч долларов.
К слову, в стоимости учтен не только сам дом с начинкой и полной отделкой, но и участок на 5 соток земли в 15-20 километрах от Минска. Как отмечают организаторы выставки, предложить такую цену они могут за счет командного подхода. Если собирать подобный дом отдельно, приобретая все у разных подрядчиков, то его стоимость будет гораздо выше.
Архитектором выставочного проекта выступила компания Level80 architects. Как рассказал нам ее руководитель Кирилл Скорынин, на выставке представлена «мечта белорусской семьи среднего класса»:
- Это – просторные помещения, большое панорамное остекление, скатный потолок и необычный второй свет в гостиной, несколько спален, гардеробная и детская комнаты. Это наш первый опыт. Возможно, подобная выставка повторится в марте следующего года.
Выставка «Новый взгляд на жилье» будет работать еще завтра, 17 октября. Здесь можно побродить по интерактивному дому и получить готовые решения от специалистов по строительству и наполнению жилого пространства.
Фото: Павел Садовский.
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В Минске за пару дней собрали "железный каркасник" на 200 «квадратов». Сколько он будет стоить и чем отличается технология
В Минске проходит выставка «Новый взгляд на жилье». Главной «фишкой» мероприятия на площадке Falcon Club Arena стал почти полностью укомплектованный дом на 200...
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