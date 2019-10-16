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ВВП Беларуси вырос на 1%
17.10.2019 10:03 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
О росте ВВП за девять месяцев 2019 года по отношению с аналогичным периодом 2018-го на 1%
В текущих ценах показатель составляет 96,5 млрд рублей.
В стране наблюдается замедление роста экономики. В январе-сентябре 2018 ВВП вырос на 3,7%. В минувшем сентябре он снизился на 0,1 процентных пункта. Снижался ВВП также в мае (-0,4%), июне (-0,1%) и августе (-0,2%).
ВВП Беларуси в январе-июле 2019 года
Напомним, ВВП в январе-июле 2019 года
Официальный прогноз властей на 2019 год предусматривает экономический рост в 4%, в прошлом году
Международный валютный фонд ожидает, что экономика Беларуси вырастет в 2019 году 1,8%, Всемирный банк - на 2,2%.
Напомним, что в июле замглавы Минэкономики Дмитрий Ярошевич заявил, что белорусская экономика развивается по инерционному сценарию, что
Но еще 22 апреля нынешнего года премьер-министр Беларуси Сергей Румас
Во время своего послания народу и парламенту 19 апреля, Александр Лукашенко
В июле 2019 года Румас
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О росте ВВП за девять месяцев 2019 года по отношению с аналогичным периодом 2018-го на 1% сообщает Национальный ста
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