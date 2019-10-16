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ВВП Беларуси вырос на 1%

17.10.2019 10:03 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О росте ВВП за девять месяцев 2019 года по отношению с аналогичным периодом 2018-го на 1% сообщает Национальный статистический комитет.

В текущих ценах показатель составляет 96,5 млрд рублей.

В стране наблюдается замедление роста экономики. В январе-сентябре 2018 ВВП вырос на 3,7%. В минувшем сентябре он снизился на 0,1 процентных пункта. Снижался ВВП также в мае (-0,4%), июне (-0,1%) и августе (-0,2%).

ВВП Беларуси в январе-июле 2019 года увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, ВВП в январе-июле 2019 года вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем ВВП в текущих ценах в эти месяцы составил Br72,5 млрд, или в сопоставимых ценах 101,3% к уровню января-июля 2018 года.

Официальный прогноз властей на 2019 год предусматривает экономический рост в 4%, в прошлом году ВВП вырос на 3% при официальном прогнозе в 4%.

Международный валютный фонд ожидает, что экономика Беларуси вырастет в 2019 году 1,8%, Всемирный банк - на 2,2%.

Напомним, что в июле замглавы Минэкономики Дмитрий Ярошевич заявил, что белорусская экономика развивается по инерционному сценарию, что вызывает риск замедления роста ВВП.

Но еще 22 апреля нынешнего года премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассказал в эфире телеканала, что по стране зарплата в марте превысила психологический порог в 1000 рублей. Сообщалось, что экономика Беларуси в первом квартале показала опережающий прогнозы рост. ВВП растет немного быстрее, чем планировали чиновники.

Во время своего послания народу и парламенту 19 апреля, Александр Лукашенко приказал чиновникам держать инфляцию в рамках 5%, а также повышать зарплаты наиболее уязвимым категориям работников. Президент также отметил, что в 2019 году должны вырасти и пенсии. 

В июле 2019 года Румас отметил, что  эксперты МФВ и Всемирного банка вновь снизили ожидания по росту мировой экономики на 2019-2020 год, что, по мнению премьера, создает серьезные вызовы для устойчивой работы экономики страны как в текущем году, так и в 2020 году.

 
 
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О росте ВВП за девять месяцев 2019 года по отношению с аналогичным периодом 2018-го на 1% сообщает Национальный ста
 
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