«Пришел агентом, сейчас – директор»; «С первого звонка – эксклюзив»; «В портфеле более 100 объектов». Кто работает в АН «7 этажей» и почему

Самые эффективные сотрудники агентства: «В работе более 100 объектов»

Агент Денис Крайко и риэлтер Юлия Гребенева – самые эффективные сотрудники компании. Коллеги работают сообща и одновременно ведут более 100 объектов. На сегодня это самая сильная связка в агентстве. А началось все 4,5 года назад, когда каждый из них пришел в «7 этажей» простым новичком.

– Как изменилось агентство за 5 лет? Работать стало проще?

Юлия: За 5 лет компания сделала огромный шаг вперед, и, на мой взгляд, сегодняшним новичкам гораздо проще. Когда я пришла в агентство, не было СRM-системы, реклама вбивалась вручную на каждый сайт, клиентская база набивалась только «холодными» звонками. На механическую работу уходило очень много времени. Сейчас же многие процессы автоматизированы, и специалист имеет возможность работать быстрее и эффективнее.

Денис: Сегодня все бегают с новичками, нянчатся как в школе. С нами никто не нянчился, нам просто дали два телефона, базу и сказали звонить клиентам и заключать эксклюзивы. Мы так и сделали.