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«Пришел агентом, сейчас – директор»; «С первого звонка – эксклюзив»; «В портфеле более 100 объектов». Кто работает в АН «7 этажей» и почему
17.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня
Самые эффективные сотрудники агентства: «В работе более 100 объектов»
Агент Денис Крайко и риэлтер Юлия Гребенева – самые эффективные сотрудники компании. Коллеги работают сообща и одновременно ведут более 100 объектов. На сегодня это самая сильная связка в агентстве. А началось все 4,5 года назад, когда каждый из них пришел в «7 этажей» простым новичком.
– Как изменилось агентство за 5 лет? Работать стало проще?
Юлия: За 5 лет компания сделала огромный шаг вперед, и, на мой взгляд, сегодняшним новичкам гораздо проще. Когда я пришла в агентство, не было СRM-системы, реклама вбивалась вручную на каждый сайт, клиентская база набивалась только «холодными» звонками. На механическую работу уходило очень много времени. Сейчас же многие процессы автоматизированы, и специалист имеет возможность работать быстрее и эффективнее.
Денис: Сегодня все бегают с новичками, нянчатся как в школе. С нами никто не нянчился, нам просто дали два телефона, базу и сказали звонить клиентам и заключать эксклюзивы. Мы так и сделали.
– А конкуренция тогда была такая же высокая?
Денис: Да нет в нашей сфере никакой конкуренции. Если есть желание работать, то места под солнцем хватит всем. А если не хватает, всегда можно сесть на телефон и добавить «холодными» звонками. Без работы сидят лишь те, кто не хочет палец о палец ударить.
Юлия: Мы с Денисом работаем в команде и параллельно ведем более 100 объектов.Каждому клиенту необходимо уделить внимание. Ни один из тех, кто обратился к нам за помощью, не должен чувствовать себя забытым. Мы впитываем сотни чужих историй, пропускаем их через себя, переживаем вместе с клиентами и помогаем решать их вопросы. Абстрагироваться от этого трудно, и, по правде, на личную жизнь времени совсем не остается.
Денис: Выходных у нас нет. Большинство показов назначаются на нерабочее время – утром, вечером или на выходных. Ты одновременно работаешь и психологом, и таксистом, и уборщиком, и астрологом. Такой ритм не для всех, конечно, но нам нравится. Это драйв.
Юлия: Ты когда в этот круговорот попадаешь, выскочить из него невозможно. Даже в отпуске не выпускаешь телефон из рук, потому что люди на том конце провода ждут результат.
– Не возникало идеи бросить это все и найти работу поспокойней?
Юлия: Честно? Нет. Люди, у которых возникают такие мысли, в профессии не задерживаются. Мне нравится этот ритм. Азарт сделать больше, лучше, эффективнее. А тем, кто страдает и не получает удовольствия, лучше поискать себя в другом.
– А в этой сфере можно заработать?
Денис: Головную боль? Легко:)
Юлия: Конечно, иначе мы бы этим не занимались.
– В чем ваш секрет успеха? Откуда столько объектов?
Юлия: Все максимально просто.Секрет – в человечности.Большинство клиентов приходят к нам по рекомендациям, многие возвращаются с новыми объектами. Самое главное в работе агента – хорошее впечатление. И это не просто слова. Никто не вернется туда, где ему помогли некачественно, а мы не осуществляем одноразовую услугу, мы всегда должны думать наперед и делать работу так, чтобы клиент был доволен и хотел вернуться. Только при таком раскладе все в плюсе – и клиент, и специалист по недвижимости.
Денис: Это наши родители покупали недвижимость один раз в жизни. Молодежь переезжает каждые два-три года, и очень важно, чтобы человек, задумав очередной переезд, точно знал, к кому можно обратиться. У нас есть клиентка, которой мы помогли продать три квартиры, а она уже интересуется, когда займемся четвертой. Мы как семейные риэлтеры – наша работа заключается в том, чтобы помнить людей и чтобы они помнили о нас.
Директор компании: «5 лет назад пришел агентом без опыта»
Для Александра Вераса 5 лет в компании пролетели еще стремительней. Мужчина пришел в «7 этажей» агентом без опыта работы с недвижимостью. Сегодня – директор родного агентства.
– Александр, у вас получилось то, о чем мечтают многие. Как удалось вырасти с агента до руководителя?
Александр: История банальна. Между агентом и директором я успел поработать начальником отдела. Мы показывали хорошие результаты, команда работала сплоченно и эффективно. Результат заметили учредители, поверили в меня и утвердили на место директора. Должен сказать, что работа агента у меня хорошо получалась. Уже со второго года мне не требовалось делать «холодные» звонки – клиенты приходили сами. В кресле директора, конечно, сложнее, но если настроить себя на успех – все получится.
– Не испортились отношения с коллегами, с которыми вместе начинали с агентов?
Александр: Нет. По крайней мере, я не замечал. Со всем коллективом у меня теплые отношения, взаимовыручка и поддержка. Для многих мое назначение стало закономерным. Мне кажется, никто даже не удивился, и на наши взаимоотношения это никак не повлияло.
Не важно, агент ты или руководитель, главное, чтобы вы были на одной волне. Все сотрудники у нас работают очень много, мы часто задерживаемся допоздна, зашившись в делах. Но перед тем, как отправиться домой, можем вместе выпить чаю, поговорить. Мы не просто коллеги, мы друзья.
«Мы искренне рады за Сашу»
Светлана Бирич пришла в «7 этажей» 5 лет назад вместе с Александром:
Светлана: Никакой зависти у коллектива нет, Саша для нас авторитет. То, что он вырос из руководителя отдела в директора компании – замечательно. Мы за него искренне рады. Мы вместе начинали, и приятно, когда человек растет на твоих глазах. Он прекрасный руководитель, коллективу комфортно работать под его началом, у нас общие ценности и один подход к работе. Я убеждена, что у агентства большое будущее. Когда ты делаешь работу на 100%, это дает результаты.
– Что изменилось в компании за 5 лет?
Светлана: Компания стремительно развивается, руководство активно внедряет новые инструменты, прорабатывается техническое оснащение, проект не прекращает совершенствоваться. Конечно, за 5 лет в этом плане мы шагнули очень далеко. Но остались и неизменные вещи. С самого первого дня и до сих пор здесь сохраняется высокий уровень работы, чуткое отношение к людям, профессионализм. Коллектив слаженный, и здесь работают люди, единые по духу – все мы горим результатом и выкладываемся на 100%. Случайных людей в агентстве нет.
Сергей Мишуткин: «Всегда делаю, как для себя»
Агент по операциям с недвижимостью Сергей Мишуткин в компании уже три года. Опытный специалист направляет молодых коллег, помогает в трудных ситуациях и уверен, что самое главное в работе «делать, как себе».
Сергей: В чем секрет хорошего агента? Делать, как себе. У меня такой принцип. Многие стремятся быстрее продать квартиру, закрыв глаза на проблемы. Но, я понимаю – через время – все минусы проявятся, покупатель будет недоволен, не вернется ко мне и никому меня не порекомендует. Поэтому всегда думаю – «А взял бы я эту квартиру сам или нет?» Такой подход помогает быть честным с собой, и реально помогать решать жилищные вопросы по совести. В итоге – благодарные клиенты, которые возвращаются ко мне раз за разом, приводят друзей и рекомендуют родным. Пусть ты потратишь больше времени на сделку, но результат превзойдёт ожидания. В нашей профессии далеко не все решают деньги.
Самый молодой сотрудник: «Пришла, чтобы продать свою квартиру, и решила остаться навсегда»
Весной Наталья Кузьмич обратилась в «7 этажей», чтобы продать собственную квартиру.
Однако процесс продажи и люди, участвующие в сделке, настолько захватили, что Наталья решила изменить свою жизнь, став частью команды.
Наталья: Любовь случилась, как только я зашла в офис. Достаточно было увидеть, кто здесь работает и как, чтобы внутри что-то загорелось. До этого с недвижимостью никогда не сталкивалась, но за время продажи своего объекта с любопытством следила за каждым движением будущих коллег. Заметив свободную вакансию, подумала: «Почему нет? Я хочу здесь работать».
За полгода в агентстве Наталья многому научилась, именно здесь поняла, какую ответственность несут агенты на своих плечах и то, что самое главное в профессии – порядочность.
Наталья: Степень ответственности агента перед клиентами огромна. Ты просто не имеешь права на ошибку, потому как недвижимость – это очень большая покупка в жизни человека. Кто-то вкладывает семейные сбережения, кто-то берет кредит, часто квартира покупается один раз в жизни, и крайне важно, чтобы эта покупка была удачной. Я сама была и по одну, и по другую сторону сделки и знаю не понаслышке, что это очень тревожный момент для человека. То, что, будучи клиентом «7 этажей», я решила стать частью команды, говорит о многом. Это очень высокая оценка работы моих коллег.
– Самое главное качество для агента?
Наталья: Порядочность – это секрет успешных агентов. Все, кто приходит только ради наживы, уходят ни с чем. Если агент работает для клиента, ставит его интересы выше своих, выкладывается на 100%, то нет сомнения, что у него все получится. В нашей сфере многое решается за счет «сарафанного радио», если работать на совесть – ты будешь востребован. Я вижу это по своим коллегам, и я уже чувствую это на себе. Важно быть человеком, слышать людей и хотеть помочь, тогда все получится.
Лилия Макарова: «Мне “везет” на сложные сделки. Это помогло научиться разбираться в людях»
Лилия Макарова в профессии давно, и за все время работы у агента были самые разные сделки – от сложных до очень сложных. В агентстве иронизируют – «Лилия берет только проблемные квартиры», а специалист парирует – «Это научило меня тонко чувствовать людей»:
Лилия: Большинство моих сделок cложные – здесь и многоступенчатые цепочки, и чеки жильё, кредиты, восстановление утерянных документов, продажа и подбор встречного варианта, форс-мажор и многое другое. Чтобы все пазлы свести воедино необходимо прикладывать максимум усилий. Все происходит по накатанной – ты берешь одну сложную сделку, за нее цепляется другая, потом следующая. Каждый раз думаешь – завтра будет проще. Но нет, завтра новый вызов.
Для многих такой ритм был бы непосилен, но я трудоголик. Я люблю свою работу и четко осознаю, что на полпути людей не бросают. Всегда все довожу до конца и получаю результат. Конечно, с простыми сделками было бы проще и быстрее, но мой путь иной. Благодаря работе я научилась тонко чувствовать людей и понимать клиентов с полуслова, а это хороший навык для специалиста в сфере недвижимости.
Учредитель агентства Ирина Мартынова: «Негативное мнение о профессии – миф»
Со слов руководителя, успех любого предприятия – именно
Ирина:Как и всем, кто открывает свой бизнес, мне хотелось создать что-то новое, не такое, как у всех: лучше, здоровее, эффективней, интересней. Хотелось новых, свежих решений, коллектив набирался новый, обучался с нуля. Сам один ты ничего не сделаешь, ты все равно опираешься на людей, и какие бы у тебя ни были грандиозные планы, все они могут разбиться на этапе исполнения.
Могла ли я представить, что через 5 лет агентство будет таким? Скорее нет, чем да. У нас получилось сделать одну из лучший риэлтерских компаний на рынке и по количеству сделок, и по качеству работы. Я горда тем, что получилось, и очень уважаю людей, с которыми работаю.
– Как изменился рынок за 5 лет?
Ирина: Сейчас уровень клиентов сильно вырос, люди стали требовательней, и то, что мы могли предложить раньше, уже недостаточно. К нам обращаются образованные люди, которые ориентируются на рынке, знают, где черпать информацию, и читают документы. Вместе с тем, вырос и профессиональный уровень специалистов, оперативность, возможности агентов и риэлтеров. Рынок стал профессиональней и технически более оснащен. Компании вынуждены постоянно развиваться: если ты стоишь на месте – значит, ты отстаешь. Жизнь стала быстрее, и, чтобы конкурировать, нужно постоянно двигаться вперед.
Ирина: При этом сохранилась необходимость в самом важном качестве для агента – это умение общаться с людьми, сопереживать и не бояться погрузиться в чужие проблемы, чтобы помочь. Самые лучшие агенты – те, кто по-настоящему дружит с клиентами, искренне хочет помочь.
Это важно, потому что сегодня акценты сместились – в своей работе мы отталкиваемся не от объекта недвижимости, как раньше, а от человека. В первую очередь мы работаем с ним. Иногда клиенты, не ориентируясь в рынке, ценах и своих возможностях, не знают, чего хотят. Задача агента выяснить это, обрисовать возможности и вместе найти лучший вариант, чтобы человек остался доволен.
– А как изменилось отношение людей к профессии риэлтера за это время?
Ирина: Часто в СМИ наша профессия обсуждается со стороны негатива, хотя в реальности все по-другому. Внутри своего агентства я вижу в большинстве довольных клиентов, счастливые лица, читаю хорошие отзывы, рекомендации и благодарности. И когда спрашивают, «Почему агентов не любят?», хочется спросить в ответ – «С чего вы взяли, что не любят?» Наверное, все из-за рейтингов. Ведь счастливые истории никто не читает, поэтому СМИ пишут «страшилки». Но в жизни таких историй мало. В работе я встречаю счастливых людей. И это радует.
Фото: Павел Садовский
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«Пришел агентом, сейчас – директор»; «С первого звонка – эксклюзив»; «В портфеле более 100 объектов». Кто работает в АН «7 этажей» и почему
Сегодня агентство недвижимости «7 этажей» отмечает день рождения. За 5 лет компания сумела занять свою нишу на рынке, завоевать авторитет среди коллег и доверие...
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