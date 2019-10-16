Лукашенко - об инциденте с россиянкой: Да, вмешивалась в выборы - это я говорю, даже без якобы

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о задержании в Минске россиянки Анны Богачевой. На встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным он заявил: некоторые выдвигают конспирологические версии, что решили как лакмусовой бумажкой проверить отношения с Россией, передает Sputnik .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Это идеология, и из меня это не выбить. Если вы читаете разного рода каналы (Telegram — прим. ред.) и прочие, вы должны знать, что это обычная выдумка, как после этих последних событий. Здесь целая революция поднялась в связи с опросом гражданки России, которая якобы вмешивалась в выборы. Да, вмешивалась в президентские выборы — это я говорю, вмешивалась даже без якобы», — сказал Лукашенко.

15 октября в СМИ появилась информация, что в одной из минских гостиниц два дня назад была задержана гражданка России Анна Богачева. Как сообщило агентство РИА «Новости», Богачеву задержали по запросу США — в 2018 году она попала под санкции США как сотрудница «Агентства интернет-исследований», которое называют «фабрикой троллей».

Позже в МВД Беларуси подтвердили, что Богачеву задержали как «находящуюся в международном розыске». А в Генпрокуратуре сообщили, что россиянку уже освободили. В комментарии TUT.BY пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт уточнила , что это было не задержание, «а выяснение обстоятельств».