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Лукашенко - об инциденте с россиянкой: Да, вмешивалась в выборы - это я говорю, даже без якобы
17.10.2019 11:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о задержании в Минске россиянки Анны Богачевой. На встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным он заявил: некоторые выдвигают конспирологические версии, что решили как лакмусовой бумажкой проверить отношения с Россией, передает
«Это идеология, и из меня это не выбить. Если вы читаете разного рода каналы (Telegram — прим. ред.) и прочие, вы должны знать, что это обычная выдумка, как после этих последних событий. Здесь целая революция поднялась в связи с опросом гражданки России, которая якобы вмешивалась в выборы. Да, вмешивалась в президентские выборы — это я говорю, вмешивалась даже без якобы», — сказал Лукашенко.
15 октября в СМИ появилась информация, что в одной из минских гостиниц два дня назад была
Позже в МВД Беларуси подтвердили, что Богачеву задержали как «находящуюся в международном розыске». А в Генпрокуратуре сообщили, что россиянку уже освободили. В комментарии TUT.BY пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о задержании в Минске россиянки Анны Богачевой.
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