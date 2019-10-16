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«За вмешательство в выборы». Лукашенко рассказал, почему посол США покинула Беларусь в 2008 году
17.10.2019 12:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, почему в 2008 году белорусская сторона настояла на том, чтобы посол США покинула страну. Об этом он сообщил на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным 17 октября, передает
— Почему? Тут меня уже чуть ли не обвинять белорусы стали. Вы знаете, почему посол Америки от нас убыл в 2008 году? За вмешательство в выборы в Беларуси, — заявил президент.
По его словам, тогда имело место открытое вмешательство американских дипломатов в белорусскую избирательную кампанию: «И участие в демонстрациях, и прочая».
— Я ей (послу США в Минске в 2008 году Карен Стюарт. — Прим. Sputnik) дал сутки, чтобы она покинула нашу страну с другими дипломатами. И скажите, как я после этого должен относиться к вмешательству в выборы американские, если бы даже были? — задал он риторический вопрос.
Александр Лукашенко сказал, что у него уже выработался к этому иммунитет.
— И я знаю, что вмешиваться в американские выборы практически нереально. А если кто-то высказывал свою позицию, то надо прежде всего начинать с меня. Возьмите мои заявления открытые, публичные во время выборов в Соединенных Штатах Америки. Я тогда открыто поддерживал Трампа. В открытую критикуя демократическую Америку, как они действовали против Трампа, — предложил белорусский лидер.
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Напомним, в Беларуси с 2008 года нет посла Соединенных Штатов. Его место занимает временный поверенный в делах США — сейчас им является Дженнифер Мур.
После введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим» посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек, а в марте этого года глава МИД Беларуси Владимир Макей
В сентябре нашу страну посетил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. В результате его визита было объявлено, что США
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По словам президента, тогда имело место открытое вмешательство американских дипломатов в белорусскую избирательную кампанию: «и участие в демонстрациях, и...
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