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Загадка задержания и освобождения Анны Богачевой: все просто?

17.10.2019 15:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во вторник СМИ и телеграм-каналы сообщили о задержании россиянки, МИД России в своем Твиттере подтвердил этот факт и сообщил, что посольство РФ производит соответствующие действия по защите интересов соотечественницы. Через короткое время, тогда же во вторник, Богачева была освобождена.

Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода». Кандидат физико-математических наук. Автор книг «Акценты свободы» (2009) и «Семь тощих лет» (2014). Лауреат премии Белорусской ассоциации журналистов за 1996 год. Журналистское кредо: не плакать, не смеяться, а понимать.

Блог Юрия Дракохруста на сайте «Радио Свобода»

Что это вообще было? Вопросов больше, чем ответов. Факты, путанные заявления белорусских официальных лиц, а главное — контекст, не очень вписываются в простую версию.

Простая версия гласит: Богачева находилась в международном розыске по линии Интерпола, белорусские правоохранители зафиксировали присутствие подозреваемой на вверенной их заботам территории, задержали до выяснения обстоятельств и выпустили.

Так эту ситуацию Минске">трактовал, в частности, и президент Лукашенко.

Однако вспоминаются слова Альберта Эйнштейна: Вы говорите, что все так просто? — Все действительно просто, но совсем не так.

Ок, допустим, что Богачева была действительно объявлена в международный розыск по линии Интерпола. Кстати, в публичном списке подозреваемых Интерпола ее нет. Но допустим, что она есть (или была) в некоем ином списке Интерпола. Но членом Интерпола являются как Беларусь, так и Россия. И российское МВД было в курсе, что Богачева объявлена в международный розыск. А дело громкое, вся Америка его обсуждает, за него вводят санкции относительно РФ, только что отгремело дело россиянки Марии Бутиной, осужденной в США.

Что по идее должны были сделать российские правоохранители? Как минимум предупредить белорусских коллег, что вот этих россиян, которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы и которых объявили в международный розыск, в том числе и Богачеву, нельзя даже пальцем тронуть.

Конечно, может в России во всем полный бардак. Но как-то слабо верится, что этот вопрос, один из центральных в американо-российских отношениях, россияне не проконтролировали.

Так что или все же дикий бардак или Богачева в официальный международный, всем членам Интерпола известный, розыск вообще не объявлялась. А в какой-то иной может и объявлялась. В какой официальный формальный розыск объявлялся сын бывшего вице-президента США Байдена Хантер? Ни в какой. А в какой неформальный — мы знаем из опубликованной стенограммы телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Не сравниваю прямо Анну Богачеву и Хантера Байдена. Просто не исключаю, что запрос мог быть прямой, но от американцев белорусам. Сугубо неформальный, как Трампа Зеленскому.

Еще одна странность. Ладно, человек в розыске, задержали, разобрались. А почему разбирались двое суток? Когда украинского писателя Сергея Жадана не пустили в Беларусь по российскому стоп-листу, ситуацию открутили за несколько часов. А тут двое суток.

И еще одна деталь — сообщение МИД России в Твиттере, что Богачева задержана. Если «все просто», то этого сообщения просто не должно было быть. Белорусы, как роботы, задержали россиянку по международному ордеру, в МИД РФ об этом узнают (даже допустим, что на вторые сутки), там в курсе, кто она такая и в чем ее обвиняют. И что должно было произойти дальше? Ну разумеется, немедленное освобождение. Безо всяких сообщений в Твиттере МИД РФ. Но сообщение было.

Еще одна неувязка — каскад противоречивых заявлений белорусских официальных лиц. МВД говорит, что Богачева была задержана, прокуратура подтверждает. А пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт заявляет, что никто россиянку не задерживал. А вслед и прокуратура говорит, что Богачеву как бы и не задерживали. Как в советском армейском анекдоте: А товарищ полковник говорит, что крокодилы летают. «Летают, але низэнько-низэнько».

Если все просто, если весь инцидент — результат служебного усердия и исполнительности белорусских правоохранителей, то с чего такой разнобой в комментариях? Да, задержали, да, разобрались, да, освободили. А почему не все комментарии были такими?

Какая же версия объясняет все эти нестыковки? Запрос на задержание Богачевой был. Но не международный. А американский белорусской стороне. Мол, мы были бы признательны, если бы вы вот с этими людьми как-то разобрались. А может и запроса не было. А было знание, что Богачева — ас информационной войны. А в Беларуси в следующем году — президентские выборы. Российские телеграм-каналы уже расписывают о том, какую веселую жизнь Лукашенко Москва устроит на выборах в следующем году. Кстати, источники сообщают, что Богачева ездила в США задолго до выборов в 2016 году, изучала обстановку, прощупывала почву.

А в Беларусь сейчас не для того же приехала?

Ну и в результате оказалось все по формуле Эйнштейна — просто, но совсем не так. Задержанием Богачевой показали России, что тут Беларусь — а не Россия, и кто тут хозяева. Можем и по-плохому. Чтобы было ясно, что резкие попытки вмешаться в выборы 2020 года встретят не менее резкий отпор.

Кстати, косвенным подтверждением являются слова Лукашенко о том, что Беларусь в 2008 году попросила американских дипломатов покинуть страну, обвинив их во вмешательстве в белорусские выборы. Тогда, правда, говорилось, что это был ответ на санкции, дипломатов попросили уехать в марте 2008 года, а выборы были в сентябре. Но это детали. А вообще зачем в данном контексте эти воспоминания? Если задержание Богачевой было лишь проявлением служебного усердия не по разуму, то причем тут воспоминания о событиях 11-летней давности? А это намек, что в Минске вмешательства не любят. Особенно в свои дела.

Получилось также и послание американцам: Передать вам Богачеву — это невозможно, вы же понимаете расклад. Но ваши опасения, озабоченности, нам уже не то чтобы совсем безразличны. Не так, как раньше. Правда, не более того. Американцы вряд ли в принципе рассчитывали на большее. Но провела же Богачева двое суток в не самых комфортных условиях.

Ну и еще одно послание россиянам: мы можем показать зубы, но знаем меру и «красные линии». Держать Богачеву под стражей не будем, американцам отдавать — тем более.

И тогда все объясняется. Почему держали двое суток? Потому что сигналы должны были быть достаточно громкими, чтобы быть услышанными. Почему ситуация дошла до того, что МИД РФ был вынужден сообщить о задержании россиянки публично, почему она не была освобождена немедленно, как только это стало известно в МИД РФ? По той же причине. Почему одни чиновники говорили одно, а другие — другое. Потому что комбинация не была автоматической и не все сразу поняли суть игры. Почему Лукашенко пустился в воспоминания о преданьях старины глубокой, о том, как он боролся с американским вмешательством в белорусский политический процесс. Чтобы пояснить, что и сейчас сигнал с задержанием и освобождением российского интернет-тролля — вот именно про это.

Все просто, но совсем не так.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

 
Теги: Минск
 
 
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Гражданка России Анна Богачева была задержана белорусской милицией в Минске в воскресенье. США обвиняют ее во вмешательстве в американские выборы 2016 года.
 
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