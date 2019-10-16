«Сделаю все, чтобы народ не пожалел». 15 лет референдуму, снявшему ограничения президентских сроков

Источник материала: Tut.by

Ровно 15 лет назад в Беларуси прошел референдум, по итогам которого из Конституции было изъято положение, ограничивающее право одного лица избираться президентом более чем на два срока. Этот вопрос на плебисцит вынес сам президент. По официальным данным , предложение Александра Лукашенко поддержали 79,42% избирателей при 90%-ной явке. Против проголосовало 9,9%.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Слухи о готовящемся плебисците появились еще летом 2004 года. Три оппозиционных депутата Палаты представителей Сергей Скребец, Валерий Фролов и Владимир Парфенович, протестуя против референдума, объявили голодовку. Голодали депутаты 19 дней.

Официально о референдуме объявили 7 сентября — о нем Александр Лукашенко рассказал в своем обращении к нации . Он напомнил, что 17 октября в Беларуси пройдут выборы в парламент. И чтобы не отвлекать народ, «не отрывать народ от выполнения задач, стоящих перед семьями, решено совместить выборы и референдум».

— Последние годы для меня не было более значимой заботы, нежели та, которую Вы мне вменили в обязанность, — беречь нашу Беларусь. Сделать ее чистой, богатой и красивой, защитить от посягательств тех, кому не нравится наш спокойный и созидательный уклад жизни. И я все эти годы бережно и с трепетом несу перед собой на своих руках этот светлый, хрустальный сосуд, имя которому — Беларусь. Несу, боясь его уронить, потому что уж очень он хрупкий и уязвимый. Согласитесь, мы бы не хотели, чтобы эта чистота и созданная нами красота попала в руки безответственного, случайного политика. Вот почему я ставлю перед Вами на референдуме именно такой вопрос, — заявил Лукашенко.

Вопрос, который выносили на референдум, звучал так: «Разрешаете ли Вы первому Президенту Республики Беларусь Лукашенко А. Г. участвовать в качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь в выборах Президента и принимаете ли часть первую статьи 81 Конституции Республики Беларусь в следующей редакции: „Президент избирается на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании“?»

— Рвущиеся к власти оппозиционеры будут убеждать Вас в том, что Лукашенко вероломно, в нарушение Конституции захватывает власть и до конца своей жизни хочет быть президентом. Запомните: речь сегодня не о выборах президента, не о продлении полномочий — выборы у нас летом 2006 года. Речь идет о моем праве гражданина и президента Беларуси Александра Лукашенко участвовать в этих выборах. А такое право я могу, согласно нашей Конституции, сегодня получить только от Вас.

Как и обещал Вам ранее, в случае моего решения об участии в президентских выборах 2006 года, я обязательно посоветуюсь с Вами и попрошу Вашего разрешения. Я так и поступаю. Я не стал разыгрывать различные схемы и комбинации, действую честно и, как всегда, открыто. А Вы, когда я Вас просил, всегда меня поддерживали. Именно благодаря полному взаимопониманию между Главой государства и народом мы достигли определенных результатов в нашем развитии, — сказал президент.



Фото: Reuters

Международные наблюдатели, правозащитники, оппозиция, ОБСЕ раскритиковали проведенный референдум. Венецианская комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы заявила, что вопрос, вынесенный на референдум 17 октября, не соответствует демократическим стандартам Европы.

Комиссия указала на то, что референдум противоречит Избирательному кодексу Беларуси (который запрещал выносить на референдум вопросы, связанные с избранием президента. — Прим. TUT.BY), смешивает незаконную привилегию для одного человека с вопросом общего, конституционного значения.

«Поддержка политического лидера — вопрос парламентских или президентских выборов, она не может оговариваться в отношении поправки к Конституции», — заявили в комиссии.

В постановлении заседания Венецианской комиссии говорится о том, что поправка об ограничении возможных президентских сроков отменит возможность «контролировать деятельность президента».

«В Беларуси, где баланс власти между органами правительства смещен и власть находится преимущественно в руках президента, особенно нежелательно создание такой системы, при которой дисбаланс власти будет сознательно сконцентрирован у правящего президента», — заявили в ПАСЕ.

На следующий день после референдума в Минске начались акции протеста, они проходили всю неделю по вечерам. Митинги заканчивались столкновением с ОМОНом, задержаниями, «сутками» и судами.

18 октября Александр Лукашенко поблагодарил белорусов за «колоссальную, ошеломляющую поддержку», которую они оказали ему в ходе референдума.

— Я сделаю все, чтобы народ не пожалел о своем выборе, о том, что он меня поддержал, — заявил Лукашенко.