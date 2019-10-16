Снопков: Философия, основанная только на стремлении поддержать баланс в экономике, не отвечает ожиданиям общества

Источник материала: Tut.by

Философия, основанная только на стремлении поддержать баланс в экономике, не отвечает ожиданиям общества. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации президента Николай Снопков, выступая 17 октября на конференции «Проблемы прогнозирования и госрегулирования социально-экономического развития».

«За три неполных десятилетия страна прошла уникальный путь экономических трансформаций, — отметил Снопков. — Вначале наше общество достигало единогласного консенсуса в том, что плановая экономика в реальном секторе — непозволительное расточительство».

Затем, добавил он, ушла в прошлое директивная настройка показателей. «Те, кто считал, что экономику можно регулировать напрямую, на практике убедились, что бесплатных завтраков не бывает, а если они есть, то они чреваты излишним весом или обременением для государственного бюджета», — сказал Снопков.

По его словам, проблемы прошлого стали барьером на пути будущего развития страны. «Годы дисбалансов настолько прочно засели в нашем сознании, что превратились в фобию. А поддержание сбалансированности является синицей в руках — по сути, главной целью последних четырех лет. Мое глубокое убеждение, что эта философия никак не отвечает ни ожиданиям общества, ни задачам, которые ставит глава государства. Кто-то однажды сказал, что сбалансированная экономика — это когда одна половина работает, а другая половина бастует», — отметил Снопков.

Стране, по его словам, нужны рецепты решения важных задач. «Перед участниками конференции именно сегодня, в преддверии работы над прогнозом на следующую пятилетку и работой над Национальной стратегией устойчивого развития до 2035 года, стоят новые и нетривиальные задачи», — подчеркнул замглавы Администрации президента.

Он заявил, что государство ожидает от экспертов рекомендаций, направленных на повышение эффективности экономики. «С одной стороны, в мире нет такого кризиса, на который научный мир не ответил своим семинаром, с другой — от вас и от нас ожидаются реальные рецепты преобразований, которые стали бы гармонично вплетены в менталитет общества, его готовность к ним, способность к ним и отвечали бы национальным приоритетам и принципам государственной политики», — резюмировал Снопков.