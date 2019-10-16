Бизнес и Союзное государство. Как трудоустроились бывшие высокопоставленные чиновники и силовики

Источник материала: Tut.by

Зачастую в Беларуси известные чиновники уходят с госслужбы и о них все забывают. Сами они также неохотно рассказывают о своей новой деятельности. Поэтому оперативность подачи информации запаздывает. Но лучше поздно, чем никогда. Мы постарались восполнить несколько пробелов.

Катеринич

Дмитрий Катеринич — легендарная личность в белорусской промышленности. Он возглавлял «Белшину», был министром промышленности. До мая текущего года являлся гендиректором МАЗа, уступив кресло Валерию Иванковичу из «Амкодора».





На днях, после небольшой паузы, Дмитрий Катеринич вновь оказался на публике. На минувшей неделе он в составе делегации китайской Weichai Group поводил переговоры с председателем Совета республики Михаилом Мясниковичем. А 14 октября посетил торжественное открытие завода МАЗ-Wiechai под Минском. Примечательно, что, будучи руководителем Минского автозавода, именно он закладывал капсулу в основание нового предприятия в «Великом камне». Оказалось, что сейчас Катеринич трудится в российском подразделении китайской корпорации.

Никитин

Полковник милиции Эдуард Никитин на протяжении 27 лет служил в органах по борьбе с экономическими преступлениями. Из них почти семь лет возглавлял Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Беларуси.



Фото: из личного архива

Несмотря на то что в его практике было немало раскрытых резонансных дел, одно из них Никитин выделяет среди прочих. Речь об уже покойном руководителе торгового дома «Ждановичи» Евгении Шигалове, уличенного в захвате, нецелевом использовании и загрязнении земель. Тогда бизнесмену насчитали свыше 30 млн долларов ущерба. В итоге он направил средства на возведение «Чижовки-Арены».

В 2017 году Эдуарда Никитина проводили «на заслуженный отдых». Никитин, отвечая на вопрос, каким бы руководителем он хотел остаться в памяти подчиненных, сказал так: «Наверное, реформатором — человеком, который увлекал за собой сотрудников. Я поставил перед собой задачу „переформатировать“ службу БЭП, перевести ее работу на новые рельсы. И сейчас всё делается в этом направлении» (цитата из газеты « На страже »).

На гражданке Никитин нашел работу в бизнесе. Согласно последней информации, сейчас он трудится в структуре солигорского холдинга «Пассат», который является крупным подрядчиком «Беларуськалия».

Шапиро

Занят в коммерческой структуре и бывший двукратный губернатор Семен Шапиро. Экс-председатель Гродненского и Минского облисполкомов перестал быть чиновником в 2017 году. Затем еще год руководил федерацией хоккея. Вместе с тем Семен Шапиро до сих пор является вице-президентом Национального олимпийского комитета.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

До сих пор о другой его деятельности не было информации. Недавно редакции TUT.BY стало известно, что Шапиро сотрудничает с компанией «Виталюр», которая является крупным поставщиком рыбы и развивает одноименную сеть магазинов. Сам он эту информацию не подтвердил.

Жевняк

Владимир Жевняк до августа текущего года был заместителем главы Администрации президента. На этой должности он работал с апреля 2018 года. О причинах отставки не сообщалось. Известно лишь, что новым главным идеологом страны стал Андрей Кунцевич.



Фото: bobr.by

Жевняк родился в 1968 году в городе Хойники Гомельской области. В 1989 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, в 1999 году — Белорусский государственный университет. В 1985—2002 годах служил в Вооруженных Силах. С 2002 года работал в Национальном центре законодательства и правовых исследований Беларуси и дослужился до замдиректора. Оттуда и перешел в АП.

Без работы Жевняк был недолго. Сейчас он работает заместителем руководителя представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске. Первой на эту перестановку обратила внимание « Наша Нiва ».

Матрашило

В посткоме Союзного государства трудится и генерал-майор Игорь Матрашило. Он возглавляет департамент оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества.





Матрашило 34 года отдал работе в системе Вооруженных Сил Беларуси. Был одним из основных разработчиков плана строительства и развития ВС. В октябре 2006 года Матрашило возглавил военно-научный комитет. Затем стал начальником Главного штаба Сухопутных войск — первым заместителем командующего Сухопутными войсками. А в 2011 году его назначили начальником управления территориальной обороны — заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил. На этой высокой должности он пробыл почти 4 года. После ухода на гражданку своему основному роду занятий не изменил. Устроился на работу в Госкомвоенпром. Был начальник главного управления военно-технического сотрудничества, экспортного контроля и лицензирования и исполнял обязанности заместителя председателя комитета.

Карпович

В августе пост первого заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли покинул Артур Карпович. Ранее он имел опыт работы на других руководящих должностях, в том числе в аппарате Совмина и Комитете госконтроля.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

У чиновника истек срок действия контракта и стороны не стали его продлевать. Подобное развитие предсказывали еще в начале этого года. Прочили даже уход на товарную биржу. Но все сложилось иначе.

В августе была зарегистрирована Ассоциации предприятий онлайн-торговли, которую Артур Карпович и возглавил. Помимо этого он остается заместителем председателя Федерации настольного тенниса.