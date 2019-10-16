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Бизнес и Союзное государство. Как трудоустроились бывшие высокопоставленные чиновники и силовики
17.10.2019 16:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Зачастую в Беларуси известные чиновники уходят с госслужбы и о них все забывают. Сами они также неохотно рассказывают о своей новой деятельности. Поэтому оперативность подачи информации запаздывает. Но лучше поздно, чем никогда. Мы постарались восполнить несколько пробелов.
Катеринич
Дмитрий Катеринич — легендарная личность в белорусской промышленности. Он возглавлял «Белшину», был министром промышленности. До мая текущего года являлся гендиректором МАЗа,
На днях, после небольшой паузы, Дмитрий Катеринич вновь оказался на публике. На минувшей неделе он в составе делегации китайской Weichai Group
Никитин
Полковник милиции Эдуард Никитин на протяжении 27 лет служил в органах по борьбе с экономическими преступлениями. Из них почти семь лет возглавлял Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Беларуси.
Несмотря на то что в его практике было немало раскрытых резонансных дел, одно из них Никитин
В 2017 году Эдуарда Никитина проводили «на заслуженный отдых». Никитин, отвечая на вопрос, каким бы руководителем он хотел остаться в памяти подчиненных, сказал так: «Наверное, реформатором — человеком, который увлекал за собой сотрудников. Я поставил перед собой задачу „переформатировать“ службу БЭП, перевести ее работу на новые рельсы. И сейчас всё делается в этом направлении» (цитата из газеты «
На гражданке Никитин
Шапиро
Занят в коммерческой структуре и бывший двукратный губернатор Семен Шапиро. Экс-председатель Гродненского и Минского облисполкомов
До сих пор о другой его деятельности не было информации. Недавно редакции TUT.BY стало известно, что Шапиро сотрудничает с компанией «Виталюр», которая является крупным поставщиком рыбы и развивает одноименную сеть магазинов. Сам он эту информацию не подтвердил.
Жевняк
Владимир Жевняк до августа текущего года был заместителем главы Администрации президента. На этой должности он работал с апреля 2018 года. О причинах отставки не сообщалось. Известно лишь, что новым главным идеологом страны стал Андрей Кунцевич.
Жевняк родился в 1968 году в городе Хойники Гомельской области. В 1989 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, в 1999 году — Белорусский государственный университет. В 1985—2002 годах служил в Вооруженных Силах. С 2002 года работал в Национальном центре законодательства и правовых исследований Беларуси и дослужился до замдиректора. Оттуда и перешел в АП.
Без работы Жевняк был недолго. Сейчас он работает заместителем руководителя представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске. Первой на эту перестановку обратила внимание «
Матрашило
В посткоме Союзного государства трудится и генерал-майор Игорь Матрашило. Он возглавляет департамент оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества.
Матрашило 34 года отдал работе в системе Вооруженных Сил Беларуси. Был одним из основных разработчиков плана строительства и развития ВС. В октябре 2006 года Матрашило возглавил военно-научный комитет. Затем стал начальником Главного штаба Сухопутных войск — первым заместителем командующего Сухопутными войсками. А в 2011 году его назначили начальником управления территориальной обороны — заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил. На этой высокой должности он пробыл почти 4 года. После ухода на гражданку своему основному роду занятий не изменил. Устроился на работу в Госкомвоенпром. Был начальник главного управления военно-технического сотрудничества, экспортного контроля и лицензирования и исполнял обязанности заместителя председателя комитета.
Карпович
В августе пост первого заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли покинул Артур Карпович. Ранее он имел опыт работы на других руководящих должностях, в том числе в аппарате Совмина и Комитете госконтроля.
У чиновника истек срок действия контракта и стороны не стали его продлевать. Подобное развитие предсказывали еще в начале этого года.
В августе была зарегистрирована Ассоциации предприятий онлайн-торговли, которую Артур Карпович и возглавил. Помимо этого он остается заместителем председателя Федерации настольного тенниса.
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Зачастую в Беларуси известные чиновники уходят с госслужбы и о них все забывают. Сами они также неохотно рассказывают о своей новой деятельности.
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