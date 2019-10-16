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Анну Канопацкую не зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты
17.10.2019 16:42 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Анну Канопацкую не зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты. Об этом она рассказала TUT.BY.
«Я только что вышла с заседания комиссии. Меня не зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты», — сообщила Анна Канопацкая.
(Будет дополнено)
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Об этом она рассказала TUT.BY.
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