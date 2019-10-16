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«Мастер маскировки». Белорусские «Квитки» перешли самому влиятельному бизнесмену Эстонии

17.10.2019 18:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Принадлежащий эстонскому бизнесмену Маргусу Линнамяэ инвестиционный фонд UP Invest приобрел Baltic Tickets Holdings (BTH), который управляет белорусским билетным оператором Kvitki.by. Об этом говорится в сообщении фонда.


Фото: dv.ee

Член правления и исполнительный директор UP Invest Свен Нуутманн заявил, что целью инвестиций является желание расшириться в ранее не завоеванной отрасли предпринимательства.

«Считаем, что у рынка оборота билетов есть потенциал рассширения в странах Балтии и Беларуси, где на данный момент работает BTH. Мы также высоко оцениваем недавний прогресс компании и вклад правления», — заявил Нуутманн.

Он добавил, что переговоры были напряженными, но обе стороны остались довольны сделкой. Стороны решили не разглашать сумму сделки. Нынешнее руководство BTH продолжит свою работу.

Эстонская компания Baltic Ticket Holdings была основана в 2007 году, изначально она руководила Piletilevi в Эстонии и Biļešu Serviss в Латвии. В 2016 году к группе BTH присоединились литовская компания Bilietai и белорусский оператор Kvitki. Тогда одним из основных акционеров ВТН стал бизнесмен Евгений Финкельштейн, контролирующий российского оператора «Кассир».

В торговых точках BTH в год регистрируется 45 млн посещений, а общий объем продаж билетов в год превышает 100 млн евро. На предприятиях группы BTH работают 111 человек.


Фото: Andras Kralla

Маргус Линнамяэ — довольно интересная личность в Эстонии. По итогам 2018 года журналисты DELFI и EPL назвали его самым влиятельным предпринимателем в стране. Под контролем Линнамяэ находятся кинотеатры, рестораны, мясокомбинат, дистрибьюторские и фармацевтические компании, а также СМИ (в частности, литовский новостной портал 15min.lt, информагентство BNS, эстонская медиагруппа Postimees и латвийский портал TV Net). «Квитки» для него — первый актив в Беларуси. Линнамяэ не любит публичности. «Чтобы ее избежать, у него даже есть привычка время от времени менять свою внешность, играя с наличием бороды и ее длиной, очками, стилем одежды и длиной волос. Часто его не узнают даже его собственные работники, он мастер маскировки», писали местные журналисты.

 
 
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Принадлежащий эстонскому бизнесмену Маргусу Линнамяэ инвестиционный фонд UP Invest приобрел Baltic Tickets Holdings
 
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