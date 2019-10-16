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«Мастер маскировки». Белорусские «Квитки» перешли самому влиятельному бизнесмену Эстонии
17.10.2019 18:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Принадлежащий эстонскому бизнесмену Маргусу Линнамяэ инвестиционный фонд UP Invest приобрел Baltic Tickets Holdings (BTH), который управляет белорусским билетным оператором Kvitki.by. Об этом говорится в сообщении фонда.
Член правления и исполнительный директор UP Invest Свен Нуутманн заявил, что целью инвестиций является желание расшириться в ранее не завоеванной отрасли предпринимательства.
«Считаем, что у рынка оборота билетов есть потенциал рассширения в странах Балтии и Беларуси, где на данный момент работает BTH. Мы также высоко оцениваем недавний прогресс компании и вклад правления», — заявил Нуутманн.
Он добавил, что переговоры были напряженными, но обе стороны остались довольны сделкой. Стороны решили не разглашать сумму сделки. Нынешнее руководство BTH продолжит свою работу.
Эстонская компания Baltic Ticket Holdings была основана в 2007 году, изначально она руководила Piletilevi в Эстонии и Biļešu Serviss в Латвии. В 2016 году к группе BTH присоединились литовская компания Bilietai и белорусский оператор Kvitki. Тогда одним из основных акционеров ВТН
В торговых точках BTH в год регистрируется 45 млн посещений, а общий объем продаж билетов в год превышает 100 млн евро. На предприятиях группы BTH работают 111 человек.
Маргус Линнамяэ — довольно интересная личность в Эстонии. По итогам 2018 года журналисты DELFI и EPL
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Принадлежащий эстонскому бизнесмену Маргусу Линнамяэ инвестиционный фонд UP Invest приобрел Baltic Tickets Holdings
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