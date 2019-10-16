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«За личное мужество и особый вклад в охрану границы»: Лукашенко получил высшую пограничную награду
17.10.2019 18:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Совет командующих Погранвойсками стран Содружества наградил Александра Лукашенко высшей пограничной наградой и присвоил ему звание почетного пограничника СНГ.
Как
Напомним, Александр Лукашенко в армейские годы служил в Брестском пограничном отряде.
«Я так подумываю часто, что если бы я не попал в пограничные войска и не служил в них, я бы не был президентом. В моей жизни было несколько таких моментов, что, если бы я их на своем пути не прошел, я бы не был тем, кем есть сейчас», — рассказывал Александр Лукашенко во время
«Младший готовится быть пограничником, если ему понравится служба в пограничных войсках. Но я, конечно, хотел бы», —
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Белорусский президент стал первым и пока единственным главой государства Содружества, которому присвоено это звание.
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