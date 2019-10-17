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«Создается иллюзия соблюдения международных стандартов». Брюссель обеспокоен ситуацией в Беларуси

18.10.2019 00:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брюссель обеспокоен содержанием отчета спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин. Об этом заявил официальный представитель Евросоюза 17 октября в Нью-Йорке на заседании комитета по социальным, гуманитарным и культурным вопросам в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

На заседании Анаис Марин представила отчет о ситуации в Беларуси в преддверии парламентских выборов. Ее выступление и обсуждение доклада транслировались на сайте веб-телевидения Организации Объединенных Наций.

Представитель Евросоюза заявил, что содержание этого документа «вызывает беспокойство, особенно принимая во внимание, что уже шестой год подряд спецдокладчик сталкивается с отсутствием сотрудничества со стороны Беларуси». «Мы поддерживаем мандат специального докладчика и призываем правительство Беларуси сотрудничать с ним», — заявил он.

По словам представителя Брюсселя, ЕС обеспокоен сделанными в докладе выводами, согласно которым в Беларуси «не достигнут необходимый прогресс в проведении реформ и продолжается ограничение основных свобод». «Оценка спецдокладчика в преддверии парламентских и президентских выборов, которые должны пройти в 2019 и 2020 годах, указывает на то, что возможно усугубление ситуации в сфере соблюдения прав человека. Это также вызывает беспокойство», — сказал он.

«В докладе говорится, что создается лишь иллюзия соблюдения международных стандартов, остаются неблагоприятными условия для выражения оппозиционных точек зрения, что является нарушением политических прав человека, а также препятствует реализации свободы на мирные собрания и ассоциации, которые сталкиваются с ограничениями, — отметил спикер от ЕС. — Мы призываем правительство Беларуси обеспечить полное соблюдение прав человека и основных свобод до, во время и после избирательного цикла, а также создать благоприятные условия для того, чтобы люди могли принимать участие в государственной деятельности».

«Необходимо придерживаться принципов верховенства права и прав человека, — подчеркнул представитель Евросоюза. — Это имеет ключевое значение для формирования эффективной политики. ЕС использует все возможные дипломатические инструменты с тем, чтобы напомнить Беларуси об обязательствах в сфере защиты прав человека».

Аналогичную позицию на заседании продемонстрировали представители Польши, Чехии, Германии, Литвы.

Представитель Норвегии призвал Беларусь отменить смертную казнь вне зависимости от общественного мнения, а Великобритании — хотя бы ввести мораторий в качестве первого шага к отмене этой меры наказания.

Спикер от США выразила обеспокоенность тем, что в Беларуси «не предпринимается достаточно усилий, чтобы прекратить практику ограничения прав человека, особенно свободы мирных собраний и свободы слова». От имени своей страны она призвала белорусское правительство облегчить процедуру регистрации структур гражданского общества, в том числе — неправительственных правозащитных организаций, «чтобы они могли иметь возможность вести открытый конструктивный диалог». «Призываем правительство Беларуси продемонстрировать прогресс в повестке по правам человека в преддверии выборов. Надеемся на улучшение наших двусторонних отношений», — заявила американский дипломат.

Как ранее сообщал БелаПАН, заместитель постоянного представителя Беларуси в ООН Ирина Величко назвала доклад Анаис Марин «фантастической литературой». Она заявила, что «резолюция о положении с правами человека в Беларуси и созданный ею мандат специального докладчика — результат недальновидных политических амбиций и пример злоупотребления процедурами Совета по правам человека». Эти инструменты «не служат цели поощрения и защиты прав человека», подчеркнула представитель официального Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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