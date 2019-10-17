Источник материала: Вороновская газета





Заплатить налог на недвижимость и землю физлицам необходимо до 15 ноября. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько. По его словам, уведомления налогоплательщикам уже разосланы.

— Осталось меньше месяца до 15 ноября — срока уплаты физическими лицами налога на недвижимость и платежей за землю. Хотелось бы напомнить о необходимости своевременно и в полном объеме уплатить причитающиеся суммы налога. В Беларуси на учете в налоговых органах состоят почти 3 млн физических лиц, которые владеют либо пользуются объектами недвижимости. Из них чуть меньше половины граждан имеют право на льготы, соответственно, налоги им не исчисляют и извещение на уплату не направляют. Большинство льготников — пенсионеры по возрасту, — отметил Михаил Рассолько.

Начальник управления обратил внимание, что извещения отправляются по почте, вручаются лично, а также направляются в электронном виде в личный кабинет пользователя на портале МНС.

— В электронном виде в этом году направлено 175 тысяч извещений. Это количество ежегодно растет. Общая сумма исчисленных платежей в этом году составила 133 миллиона рублей. А с учетом того, что часть граждан имеют льготы, предъявлено к уплате 68 миллионов рублей.

СБ