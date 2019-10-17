Как стартеры от Bosch справляются в экстремальных условиях

Во всем мире для добычи полезных ископаемых, децентрализованной подачи электроэнергии, строительной техники и сельскохозяйственных машин, а также морских и железнодорожных транспортных средств используются двигатели большого объема. Даже при высоких тепловых и дополнительных гидравлических нагрузках их надежный запуск обеспечивают стартеры Bosch HEF/HEP 109.

Комплексная программа

У каждого автомобиля свои требования к мощности стартера и генератора. Для того, чтобы им соответствовать, Bosch и разработала широкий ассортимент: установленные в автобусах, грузовиках, тягачах, автокранах или микроавтобусах и легковых коммерческих автомобилях, они отличаются особой выносливостью и длительным сроком службы. Благодаря конфигурации электроники стартеры Bosch имеют высокую производительность в условиях низких температур. Двухступенчатое крепление звёздочки и шестерни стартера уменьшает износ и увеличивает срок службы, потому что так стартеры запускаются плавно и в два этапа.

Продуманный и компактный дизайн делает их устойчивыми к вибрации и защищает их от грязи и воды. Для работы в жестких условиях стартер может быть дополнительно оснащён защитой IP57 – эта степень препятствует попаданию воды внутрь даже при кратковременном затоплении автомобиля. В цепь стартера для предотвращения перегрузки может быть встроен реверсивный защитный тепловой выключатель. Механическое реле с дополнительным штекерным соединением упрощает подключение к электрической системе автомобиля, что позволяет обойтись без внешнего управляющего реле и делает возможным управляемый запуск через блок управления двигателем.

Для широкого применения в условиях бездорожья

У стартеров для внедорожного транспорта нет универсального размера. Каждый разработан с учётом условий, в которых ему предстоит работать. От этого зависят рабочие характеристики и их сочетание друг с другом, что позволяет предлагать индивидуальные решения под конкретные требования.

При номинальной генерируемой мощности до 10 кВт (24 В) стартеры HEF 109 способны запускать дизельные двигатели с поршневым объемом до 30 литров в условиях холодного запуска. Прочная, компактная и модульная конструкция делает их отличным решением. Пусковые системы рассчитаны на работу до 14 тысяч часов в стационарных машинах и других внедорожных приложениях (примерно 800 тысяч километров на шоссе).

Системы параллельного запуска двигателя, состоящие из двух или трёх синхронизированных стартеров HEP 109, значительно расширяют их область применения и подходят для автомобилей с дизельными двигателями до 90 литров и бензиновыми до 180 литров.

Решения на основе стоимости

При ремонте стартера наиболее важны два фактора: наличие запасных частей в мастерской, чтобы быстро восстановить работоспособность автомобиля, а также их высокое качество – чтобы соответствовать постоянно растущим требованиям. Поэтому на производство стартеров и генераторов Bosch для коммерческого транспорта на вторичном рынке распространяются те же строгие требования к качеству, что и на производстве оригинального оборудования.

Восстановленные промышленным способом стартеры и генераторы из ассортимента запасных частей Bosch eXchange также проходят испытания в соответствии с теми же стандартами, что и новые. Такой подход позволяет дать автовладельцу альтернативу высокого качества по выгодной цене и с длительным сроком службы, но при этом с той же гарантией, что и на новые детали. Таким образом, мастерские могут предложить своим клиентам решения по ремонту на основе текущей стоимости соответствующего автомобиля.