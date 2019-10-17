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Депутат Европарламента увязал контрабанду белорусских сигарет в ЕС со вступлением Беларуси в ВТО
18.10.2019 12:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возможность вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию (ВТО) следует увязать с решением проблемы контрабанды белорусских сигарет в страны Евросоюза (ЕС). Такое мнение высказал депутат Европарламента от Демократического союза Хорватии и член парламентского комитета защиты внутреннего рынка и потребителей Томислав Сокол в статье, опубликованной на
По данным Управления по борьбе с мошенничеством ЕС (OLAF), торговля контрабандными сигаретами ежегодно лишает ЕС 10 млрд евро доходов. По мнению Сокола, в основном, проблема контрабанды, «похоже, связана с Украиной и Беларусью».
За последние годы Украина превратилась в «мировой центр» для контрабанды сигарет в Европу. Однако евродепутату кажется, что новые власти Украины намерены заняться этим вопросом. В частности, президент Владимир Зеленский подписал указ о противодействии контрабанде и коррупции на таможенных постах, что является большим шагом вперед.
Когда речь идет о Беларуси, «сильное желание белорусских властей упорядочить свою торговлю и вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) может и должно быть использовано для решения проблемы [контрабандных сигарет]», пишет Томислав Сокол. Минск, напомним, р
Однако приверженность властей Беларуси борьбе с контрабандой сигарет и сотрудничеству с ЕС «гораздо менее ясна», считает европарламентарий. Он отмечает, что еще в 2017 году Александр Лукашенко
Учитывая стабильный уровень потребления сигарет внутри Беларуси, существует большая вероятность того, что большинство дешевых марок сигарет, таких как «Минск», «Фэст» и NZ, попадут в Европу. «Это не очень хорошая новость, поскольку она не внушает особого доверия, что Беларусь поможет странам-членам ЕС бороться с этой проблемой», — полагает депутат.
Томислав Сокол считает, что наступил решающий период для борьбы с контрабандой сигарет, и призывает ЕС воспользоваться сложившийся ситуацией и подтолкнуть Беларусь и Украину к решению проблемы.
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Таможенники чаще всего фиксируют незаконные перевозки сигарет на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей. Стоимость сигарет в Беларуси меньше, чем в РФ и странах ЕС, потому товар в больших объемах переправляют в соседние страны без уплаты налогов.
Стоит сказать, что значительная часть из ввезенных в ЕС сигарет — это вполне легальный продукт, который ввозится в рамках, например, трансграничных поездок, а также туристами, мигрантами. Главные проблемные позиции для европейских налоговиков — это подделки и так называемая «белая контрабанда». По
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Учитывая стабильный уровень потребления сигарет внутри Беларуси, существует большая вероятность того, что большинство дешевых марок сигарет, таких как «Минск»,...
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