ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Придется заниматься картошкой». Лукашенко вспомнил, как Клинтону предлагали возглавить СНГ

18.10.2019 13:31 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Действующий закон о госслужбе был принят более 15 лет назад, и сегодня он нуждается в пересмотре. Однако при разработке нового закона надо учитывать приоритеты своей государственной политики, а не заимствовать зарубежные идеи. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с преподавателями и студентами академии управления.

Как сообщает пресс-служба главы государства, разработать новый закон о госслужбе президент поручал давно. Этим вопросом занимается рабочая группа из ученых и экспертов, в своем большинстве не госслужащие, «чтобы не было закона под себя».

«Не все вопросы окончательно разрешены. Но работа продолжается. Нам предстоит решить конкретные задачи: сближение регламентации различных видов государственной службы, повышение служебной дисциплины, закрепление комплекса материальных и социальных гарантий, призванных компенсировать возлагаемые на госслужащих ограничения», — рассказал Александр Лукашенко.

По его словам, будущий закон должен стать единым документом, который комплексно урегулирует процесс прохождения государственной службы, исключая необходимость обращения ко множеству подзаконных и ведомственных актов. «Мы в первую очередь должны исходить не из заимствования каких-то зарубежных моделей — многие из них не соответствуют специфике отечественной управленческой системы, а из приоритетов государственной политики», — подчеркнул президент.

Свой тезис Лукашенко подкрепил случаем из жизни. Он рассказал, как в кулуарах международного саммита встретился с тогдашними лидерами России и США Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном. Президент Америки собирался покидать свой пост и, по словам Александра Лукашенко, пока не знал, чем будет заниматься дальше.

«Я Ельцину говорю: „Слушай, Борис, давай ему предложим должность?“ Он на меня смотрит всерьез: „Какую?“ Я говорю: „В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы“. Ельцин зычным голосом расхохотался, что все на нас обратили внимание. Клинтон тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел — он еще больше начал смеяться», — рассказал президент.

Лукашенко заметил, что не дай Бог президенту США руководить в Беларуси или России. «Придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей, — пояснил Александр Лукашенко. — Понаблюдайте за работой президентов на постсоветском пространстве и нашего любимого и уважаемого Дональда Трампа — две большие разницы».

«Поэтому с иностранным опытом надо быть аккуратнее, не только на самом верху, но и вообще», — резюмировал президент.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей, - пояснил Александр Лукашенко. - Понаблюдайте за работой президентов на постсоветском...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Депутат Европарламента увязал контрабанду белорусских сигарет в ЕС со вступлением Беларуси в ВТО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика