«Придется заниматься картошкой». Лукашенко вспомнил, как Клинтону предлагали возглавить СНГ

Источник материала: Tut.by

Действующий закон о госслужбе был принят более 15 лет назад, и сегодня он нуждается в пересмотре. Однако при разработке нового закона надо учитывать приоритеты своей государственной политики, а не заимствовать зарубежные идеи. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с преподавателями и студентами академии управления.

Как сообщает пресс-служба главы государства, разработать новый закон о госслужбе президент поручал давно. Этим вопросом занимается рабочая группа из ученых и экспертов, в своем большинстве не госслужащие, «чтобы не было закона под себя».

«Не все вопросы окончательно разрешены. Но работа продолжается. Нам предстоит решить конкретные задачи: сближение регламентации различных видов государственной службы, повышение служебной дисциплины, закрепление комплекса материальных и социальных гарантий, призванных компенсировать возлагаемые на госслужащих ограничения», — рассказал Александр Лукашенко.

По его словам, будущий закон должен стать единым документом, который комплексно урегулирует процесс прохождения государственной службы, исключая необходимость обращения ко множеству подзаконных и ведомственных актов. «Мы в первую очередь должны исходить не из заимствования каких-то зарубежных моделей — многие из них не соответствуют специфике отечественной управленческой системы, а из приоритетов государственной политики», — подчеркнул президент.

Свой тезис Лукашенко подкрепил случаем из жизни. Он рассказал, как в кулуарах международного саммита встретился с тогдашними лидерами России и США Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном. Президент Америки собирался покидать свой пост и, по словам Александра Лукашенко, пока не знал, чем будет заниматься дальше.

«Я Ельцину говорю: „Слушай, Борис, давай ему предложим должность?“ Он на меня смотрит всерьез: „Какую?“ Я говорю: „В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы“. Ельцин зычным голосом расхохотался, что все на нас обратили внимание. Клинтон тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел — он еще больше начал смеяться», — рассказал президент.

Лукашенко заметил, что не дай Бог президенту США руководить в Беларуси или России. «Придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей, — пояснил Александр Лукашенко. — Понаблюдайте за работой президентов на постсоветском пространстве и нашего любимого и уважаемого Дональда Трампа — две большие разницы».

«Поэтому с иностранным опытом надо быть аккуратнее, не только на самом верху, но и вообще», — резюмировал президент.