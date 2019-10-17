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В такой вы точно не учились. В «Новой Боровой» почти достроили школу, которую белорусы видели только в кино: ФОТОФАКТ

18.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Эксплуатируемая кровля, модный дизайн и столовая, как в американских сериалах – в «Новой Боровой» почти достроили «школу будущего». Прямо сейчас застройщик завершает фасадные работы, благоустройство территории и демонтаж строительного забора. До открытия остались считанные месяцы.

В такой вы точно не учились. В «Новой Боровой» почти достроили школу, которую белорусы видели только в кино: ФОТОФАКТ

Строительство «Новой Боровой» стартовало в 2014 году, и за 5 лет пустырь изменился кардинально: уже сейчас здесь живет около 15 тыс. человек, а к 2022 году их количество перевалит за 35 тыс.

В такой вы точно не учились. В «Новой Боровой» почти достроили школу, которую белорусы видели только в кино: ФОТОФАКТ

Потребности жителей «А-100 Девелопмент» умело закрывает – на территории комплекса уже построено два детских сада, каждый выполнен в индивидуальном стиле по современному проекту. Всего на территории комплекса их запланировано 8. Строительство новых уже ведется.


В такой вы точно не учились. В «Новой Боровой» почти достроили школу, которую белорусы видели только в кино: ФОТОФАКТ

В такой вы точно не учились. В «Новой Боровой» почти достроили школу, которую белорусы видели только в кино: ФОТОФАКТ

Не встал вопрос и о школе, к ее возведению приступили еще осенью прошлого года. На сегодня объект уже на финальной прямой – рабочие завершают благоустройство и фасадные работы. Часть строительного забора уже демонтирована.

В такой вы точно не учились. В «Новой Боровой» почти достроили школу, которую белорусы видели только в кино: ФОТОФАКТ
В такой вы точно не учились. В «Новой Боровой» почти достроили школу, которую белорусы видели только в кино: ФОТОФАКТ
В такой вы точно не учились. В «Новой Боровой» почти достроили школу, которую белорусы видели только в кино: ФОТОФАКТ
В такой вы точно не учились. В «Новой Боровой» почти достроили школу, которую белорусы видели только в кино: ФОТОФАКТ
В такой вы точно не учились. В «Новой Боровой» почти достроили школу, которую белорусы видели только в кино: ФОТОФАКТ
В такой вы точно не учились. В «Новой Боровой» почти достроили школу, которую белорусы видели только в кино: ФОТОФАКТ
В такой вы точно не учились. В «Новой Боровой» почти достроили школу, которую белорусы видели только в кино: ФОТОФАКТ
В такой вы точно не учились. В «Новой Боровой» почти достроили школу, которую белорусы видели только в кино: ФОТОФАКТ
В такой вы точно не учились. В «Новой Боровой» почти достроили школу, которую белорусы видели только в кино: ФОТОФАКТ
В такой вы точно не учились. В «Новой Боровой» почти достроили школу, которую белорусы видели только в кино: ФОТОФАКТ
В такой вы точно не учились. В «Новой Боровой» почти достроили школу, которую белорусы видели только в кино: ФОТОФАКТ

Традиционно, застройщик не пошел проторенной дорогой, решив подарить популярному кварталу «школу будущего». Объект состоит из двух корпусов (для младшей и старшей школы) и спортивного комплекса с бассейном. Подробно о новой школе можно почитать здесь, если кратко – это будет необычная школа с открытой крышей, кафе вместо столовой и функциональными яркими классами.


В такой вы точно не учились. В «Новой Боровой» почти достроили школу, которую белорусы видели только в кино: ФОТОФАКТ

Дизайн выполнен в авиационной тематике, «начинка» – по лучшим лекалам зарубежного образования: многофункциональные классы, эксплуатируемая кровля, атриум вместо стандартного вестибюля и кафе, где хочется проводить время. Все сосредоточено на том, чтобы школа стала местом притяжения для детей, приучала малышей к определенным стандартам и качеству жизни.


В такой вы точно не учились. В «Новой Боровой» почти достроили школу, которую белорусы видели только в кино: ФОТОФАКТ

В такой вы точно не учились. В «Новой Боровой» почти достроили школу, которую белорусы видели только в кино: ФОТОФАКТ

В такой вы точно не учились. В «Новой Боровой» почти достроили школу, которую белорусы видели только в кино: ФОТОФАКТ

В такой вы точно не учились. В «Новой Боровой» почти достроили школу, которую белорусы видели только в кино: ФОТОФАКТ

Образование – новая тема для «А-100 Девелопмент», поэтому в разработке проекта застройщику помогали консультанты из-за границы. Одним из них стал финский учитель Кари Лоухивуори, который вплоть до 2017 года возглавлял школу Кирккойярви, признанную лучшей в мире. Приехав в Минск по приглашению застройщика, «посол финского образования» высоко оценил проект школы в «Новой Боровой». Каким же будет новый объект, можно посмотреть в ролике застройщика.

К слову, несколько дней назад компания «А-100 Девелопмент» анонсировала строительство самого большого квартала «Новой Боровой» – «Центральный парк». На территории квартала застройщик планирует построить еще две школы, два детских сада, торговый центр и 4 паркинга. Однако фишка новой застройки – городской парк, который по размерам сопоставим с пятью футбольными полями. Продажа квартир уже открыта, цены – от $1270 за «квадрат».


В такой вы точно не учились. В «Новой Боровой» почти достроили школу, которую белорусы видели только в кино: ФОТОФАКТ
 
Теги: Минск
 
 
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Эксплуатируемая кровля, модный дизайн и столовая, как в американских сериалах – в «Новой Боровой» почти достроили «школу будущего». Прямо сейчас застройщик...
 
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