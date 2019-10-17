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В такой вы точно не учились. В «Новой Боровой» почти достроили школу, которую белорусы видели только в кино: ФОТОФАКТ
18.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Эксплуатируемая кровля, модный дизайн и столовая, как в американских сериалах – в «Новой Боровой» почти достроили «школу будущего». Прямо сейчас застройщик завершает фасадные работы, благоустройство территории и демонтаж строительного забора. До открытия остались считанные месяцы.
Традиционно, застройщик не пошел проторенной дорогой, решив подарить популярному кварталу «школу будущего». Объект состоит из двух корпусов (для младшей и старшей школы) и спортивного комплекса с бассейном. Подробно о новой школе можно почитать
Дизайн выполнен в авиационной тематике, «начинка» – по лучшим лекалам зарубежного образования: многофункциональные классы, эксплуатируемая кровля, атриум вместо стандартного вестибюля и кафе, где хочется проводить время. Все сосредоточено на том, чтобы школа стала местом притяжения для детей, приучала малышей к определенным стандартам и качеству жизни.
Образование – новая тема для «А-100 Девелопмент», поэтому в разработке проекта застройщику помогали консультанты из-за границы. Одним из них стал финский учитель Кари Лоухивуори, который вплоть до 2017 года возглавлял школу Кирккойярви, признанную лучшей в мире. Приехав в Минск по приглашению застройщика, «посол финского образования» высоко
К слову, несколько дней назад компания «А-100 Девелопмент»
Фото: Павел Садовский
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В такой вы точно не учились. В «Новой Боровой» почти достроили школу, которую белорусы видели только в кино: ФОТОФАКТ
Эксплуатируемая кровля, модный дизайн и столовая, как в американских сериалах – в «Новой Боровой» почти достроили «школу будущего». Прямо сейчас застройщик...
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