Лукашенко о вступлении в ЕС: Не думал об этом, но если бы вступили, они бы с нами проблем не имели

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил, что руководство Беларуси никогда не думало о возможности вступления страны в Евросоюз. Хотя представители ЕС такие вопросы задавали. Об этом Александр Лукашенко рассказал, общаясь со слушателями Академии управления.

Президент рассказал, что вопрос о том, думает ли руководство страны о вступлении в Евросоюз, ему задал один из представителей ЕС. «Никогда об этом ни я, ни мое правительство не думали и цели такой не ставили, — сказал Лукашенко. — Но раз задают такой вопрос, значит, он у них сформировался где-то. Действительно, если бы мы вступили сегодня в Евросоюз, они бы с нами вообще никаких проблем не имели».

В этой связи Александр Лукашенко рассказал, что читает разную информацию, в том числе закрытого характера: «Мне разведка наша доложила однажды один материал, где они (в Евросоюзе, на Западе. — Прим.) оценивают Беларусь. И что меня удивило (это где-то года два назад было), говорят: самая продвинутая страна в Восточной Европе и вокруг Евросоюза, готовая без всяких изменений законодательства, еще чего-то вступить в Евросоюз, — это Беларусь. Это был закрытый их доклад, я прочитал».

Президент считает, что даже сохранение в Беларуси смертной казни не стало бы каким-то барьером и не является таковым для общения в настоящее время. «Говорю: народ проголосует — отменим. У нас референдум прошел. Вы думаете мне в радость эта смертная казнь, что я подписываю, и после меня расстреливают человека, грубо говоря? Да сто лет это мне надо! Но так проголосовал народ, и это по конституции полномочия президента в любой стране, где существует смертная казнь», — отметил белорусский лидер.

Он добавил, что когда речь идет о смертной казни, он приводит несколько конкретных примеров ужасающих по своей жестокости убийств, в том числе детей.