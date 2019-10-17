Лукашенко о парламенте: Хочу, чтобы он был тихим, спокойным, но, где нужно, чтобы и по морде могли дать

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко считает, что не стал бы президентом без опыта работы в парламенте. Глава государства также выразил мнение, что среди депутатов должны быть люди из различных сфер и разных возрастов, включая молодежь, сообщает пресс-служба президента.





— Везде говорим: молодежь наше будущее, за молодежью все. И вдруг там пять человек комсомольцев (членов БРСМ. — Прим.) выдвинули… Это (говорят. — Прим.) неопытные, они ничего не знают. Но они знают то, чего мы не знаем, то, что знает молодежь. И это будет какой-то фильтр. Там должны профессионально разные быть люди и по возрастам, — сказал президент.

Лукашенко считает, что «парламент — это очень серьезная школа будущих управленцев».

— Если бы я не прошел в парламент (В 1990—1994 году Александр Лукашенко был депутатом Верховного Совета, — Прим.TUT.BY), я бы никогда не был президентом. Я там научился больше, чем где-либо в жизни, — сказал президент.

Он добавил, что парламент по своей сути — это форум и столкновение идей. Лукашенко также не исключил, что в будущем в парламентской жизни политические партии будут играть более значимую роль.

— Мы к этому еще придем, но придем красиво. Партии эти должны сформироваться. Новые люди, новые идеи. На их основании сформируются и партии. Такая моя точка зрения, — отметил Александр Лукашенко. — Но принимаю другие варианты, изучаю их. И если так случится, что мне придется заниматься этим партийным строительством (скорее всего, мы к этому подходим), я это делать буду. Это нормальный процесс, когда люди видят разные партии, разных людей, а не только одну личность или несколько человек. Придем мы к этому. Это важный вопрос.

Однако Александр Лукашенко считает, что белорусские парламентарии должны быть более активными, в том числе защищая интересы граждан и страны.

— Я хочу, чтобы парламент и депутаты были более активными. Плохо, когда какая-то проблема — президент бежит впереди, еще что-то — там опять президент. Это ненормально, ни в одном государстве этого нет, — заметил Александр Лукашенко. Так же проще: сиди и смотри, что президент скажет. Надо, чтобы и у депутатов бурлило, чтобы они бросались вперед и защищали каждый своего избирателя, а в целом — народ Беларуси и наше государство. Может быть, и не нужно президента каждый раз выпихивать вперед.

Глава государства добавил, что его работа очень тесно связана с законодательными органами власти, поэтому он переживает за то, кем будет представлен парламент.

— Я хочу, чтобы он был тихим, спокойным, стабильным, но, где нужно, чтобы и по морде кому-нибудь могли дать, — подчеркнул он.

По мнению Александра Лукашенко, в парламенте должны быть представлены все слои общества, он должен быть разношерстным, чтобы принимаемые законы отвечали интересам всех граждан.