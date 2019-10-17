Госзастройщик предложил новую партию квартир в доме в Уручье. Цена метра «трешки» — $1100

На этот раз для заключения договоров долевого строительства застройщик предлагает 41 квартиру, из них:

— 4 однокомнатных общей площадью от 43,34 до 44,08 кв.м. Купить новую квартиру в Минске у застройщика можно за 1190 долл.США/кв.м в эквиваленте;

— 1 однокомнатную общей площадью от 48,43 кв.м также за 1190 долл.США/кв.м в эквиваленте;

— 2 однокомнатные общей площадью от 50,53 до 50,62 кв.м за 1190 долл.США/кв.м в эквиваленте;

— 1 двухкомнатную общей площадью от 57,16 за 1190 долл.США/кв.м;

— 10 двухкомнатных общей площадью от 61,69 до 69,24 кв.м за 1160 долл.США/кв.м.

— 21 трехкомнатную общей площадью от 80,43 до 82,66 кв.м за 1100 долл.США/кв.м.

— 1 трехкомнатную на первом этаже общей площадью 92,1 кв.м за 1100 долл.США/кв.м.

— 1 четырехкомнатную на первом этаже общей площадью 104,99 кв.м за 950 долл.США/кв.м.