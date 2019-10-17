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Госзастройщик предложил новую партию квартир в доме в Уручье. Цена метра «трешки» — $1100
18.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Многоквартирный жилой дом расположен напротив Музея валунов рядом с диспетчерской станцией «Уручье-2», состоит из трех 16-этажных секций и рассчитан на 235 квартир.
Наружные стены здания запроектированы из керамзитобетонных блоков, межквартирные перегородки — кирпичные с воздушным зазором.
Проектом также предусмотрено строительство двухэтажной четырехуровневой гараж-стоянки открытого типа на 191 машиноместо.
На этот раз для заключения договоров долевого строительства застройщик предлагает 41 квартиру, из них:
— 4 однокомнатных общей площадью от 43,34 до 44,08 кв.м.
— 1 однокомнатную общей площадью от 48,43 кв.м также за 1190 долл.США/кв.м в эквиваленте;
— 2 однокомнатные общей площадью от 50,53 до 50,62 кв.м за 1190 долл.США/кв.м в эквиваленте;
— 1 двухкомнатную общей площадью от 57,16 за 1190 долл.США/кв.м;
— 10 двухкомнатных общей площадью от 61,69 до 69,24 кв.м за 1160 долл.США/кв.м.
— 21 трехкомнатную общей площадью от 80,43 до 82,66 кв.м за 1100 долл.США/кв.м.
— 1 трехкомнатную на первом этаже общей площадью 92,1 кв.м за 1100 долл.США/кв.м.
— 1 четырехкомнатную на первом этаже общей площадью 104,99 кв.м за 950 долл.США/кв.м.
Первоначальный взнос составляет 50% от полной стоимости жилого помещения.
Заявления начнут принимать 23 октября текущего года.
Дом планируется к сдаче в декабре 2019 года.
Фото из архива Realt.byза август 2019 года.
Предыдущая проектная декларация по дому
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