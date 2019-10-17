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Кандидатами в депутаты зарегистрировано 560 человек на 110 мест
18.10.2019 17:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ЦИК Беларуси закончил регистрацию кандидатов в депутаты. Удостоверения кандидатов получили 560 человек, которые претендуют на 110 мест в парламенте.
Согласно данным
В Минске кандидатами предсказуемо стали глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько, посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, действующий депутат Валерий Воронецкий, замминистра обороны Олег Белоконев, экс-министр информации Лилия Ананич, продюсер и ведущий ОНТ Тенгиз Думбадзе.
Также свои удостоверения получили лидер партии БНФ Григорий Костусёв, лидер ЛДП Олег Гайдукевич, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев.
Напомним, ранее глава ЦИК Лидия Ермошина
— По сути дела, мы вернулись к цифрам 2000 года, когда были очень яркие и очень альтернативные парламентские выборы. Поэтому говорить о том, как часто у нас любит утверждать оппозиция, что у нас нет демократии, ну слушайте, при таком количестве претендентов, людей, которые действительно реально идут в политику, хотят быть политиками, это просто нелепо, — считает Лидия Ермошина.
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