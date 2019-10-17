Кандидатами в депутаты зарегистрировано 560 человек на 110 мест

Источник материала: Tut.by

ЦИК Беларуси закончил регистрацию кандидатов в депутаты. Удостоверения кандидатов получили 560 человек, которые претендуют на 110 мест в парламенте.





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Согласно данным ЦИК , в Минске кандидатами стали 123 человека. Среди областей лидирует Брестская — там 79 кандидатов, затем идет Витебская — 78, Гомельская — 75, Минская — 73, в Гродненской и Могилевской по 66 кандидатов.

В Минске кандидатами предсказуемо стали глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько, посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, действующий депутат Валерий Воронецкий, замминистра обороны Олег Белоконев, экс-министр информации Лилия Ананич, продюсер и ведущий ОНТ Тенгиз Думбадзе.

Также свои удостоверения получили лидер партии БНФ Григорий Костусёв, лидер ЛДП Олег Гайдукевич, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Напомним, ранее глава ЦИК Лидия Ермошина отмечала , что эта избирательная кампания очень активная — количество претендентов еще до регистрации больше, чем три года назад, и гораздо больше, чем было на парламентских выборах в 2008 и 2004 годах.

— По сути дела, мы вернулись к цифрам 2000 года, когда были очень яркие и очень альтернативные парламентские выборы. Поэтому говорить о том, как часто у нас любит утверждать оппозиция, что у нас нет демократии, ну слушайте, при таком количестве претендентов, людей, которые действительно реально идут в политику, хотят быть политиками, это просто нелепо, — считает Лидия Ермошина.