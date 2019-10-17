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Кино от 90 копеек и более 2 тысяч фильмов и сериалов в телефоне без интернета

18.10.2019 17:25 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Видеосервис VOKA представил сразу три новых возможности для максимально удобного доступа к своему контенту: теперь контент VOKA доступен к просмотру на Apple TV, появилась возможность загружать кино и сериалы для просмотра без интернета, платить за конкретный фильм на ваш выбор.

Для просмотра VOKA на Apple TV, пользователям достаточно просто скачать приложение VOKA в AppStore на телевизор и авторизоваться на платформе. Всеми приобретенными ранее подписками можно будет пользоваться, а любую новую услугу можно добавить как с приложения на телефоне, так и через сайт voka.tv.

На платформе VOKA есть специальная подборка фильмов, которые можно смотреть, не оформляя подписку. Достаточно оплатить доступ к конкретному фильму, который вас заинтересовал. С момента оплаты любое видео можно открыть в течение месяца, но после начала просмотра оно будет доступно на протяжении 48 часов. В нее входят такие популярные кинохиты как «Аладдин», «Мстители: Финал», фантастическая сага «Звездные войны» и многое другое.

Смотреть фильмы и сериалы без доступа в интернет через приложение VOKA для смартфонов и планшетов можно по подписке «Волшебный мир» и «VOKA видео»: «Русалочка», «Рапунцель», «Зверополис», а также киновселенная MARVEL – «Доктор Стрэндж», «Мстители», «Стражи Галактики», полнометражные приключенческие фильмы – «Пираты Карибского моря», «Хроники Нарнии», популярное кино в озвучке на белорусском языке («Палёт над гняздом зязюлі», «1+1», «Падынгтан») – всего более двух тысяч фильмов и сериалов.

Подробнее – на https://www.voka.tv/

 
 
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Видеосервис VOKA представил сразу три новых возможности для максимально удобного доступа к своему контенту: теперь контент VOKA доступен к просмотру на Apple TV,...
 
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