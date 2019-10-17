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Лукашенко рассказал про свой кадровый резерв: Они обладают определенными полномочиями и защитой
18.10.2019 17:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В кадровом реестре президента состоят 850 человек и все они обладают «защитой и иммунитетом». Об этом Александр Лукашенко рассказал, общаясь со слушателями Академии управления, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент рассказал, что при назначении на руководящие должности первоначально Администрация вносит ему на согласование предложения по кандидатурам из кадрового резерва президента. В нем состоят около 850 человек.
«Люди, которые находятся в кадровом реестре президента, обладают определенными полномочиями и защитой, иммунитетом. К примеру, без разрешения президента их нельзя задерживать, арестовывать. Это важно для того, чтобы они могли самостоятельно действовать», — сказал Александр Лукашенко.
О назначениях: Чем выше должность, тем внимательнее к кандидатуре отношусь
В числе тех, кого назначает или согласовывает на назначение глава государства — судьи, высшие должностные лица, члены правительства.
«Подпись президента — это формализация кадрового решения», — обратил внимание Александр Лукашенко. Этому предшествует большая работа по выбору и изучению кандидата на руководящую должность, с ним проходит собеседование, изучают его трудовую деятельность, семью, есть ли правонарушения. «Когда все формальности соблюдены, то пакет документов кладут на стол президенту», — рассказал Лукашенко. Он подчеркнул, что чем выше должность, тем внимательнее он к этой кандидатуре относится, изучает данные и при необходимости запрашивает дополнительные документы.
«Конечно, я могу отклонить кандидатуру, если есть ощущение, понимание, что человек не подходит», — продолжил Александр Лукашенко.
В кадровый день кандидатов приглашают к президенту. Он поделился тем, что происходит за кадром, — как правило, это разговор, касающийся многих вопросов, — как работы, так и семьи. «Сейчас это проще, я больше людей знаю», — заметил Лукашенко.
Про жесткие кадровые решения: Все рубцуется на сердце, остается
Александр Лукашенко рассказал, что после принятия жестких управленческих решений порой долго переживает.
«Я человек системный. Мне надо, чтобы порядок был везде и так далее. Наказал, уволил с работы, потом начинаешь это все крутить… Страшно тяжело. Это просто так не проходит. Это все рубцуется на твоем сердце, остается. Тем более, я восприимчивый человек».
Александр Лукашенко подчеркнул, что как управленец пришел снизу и многое прошел в своей жизни. «Поскольку еще и в семье такой воспитывался, когда одна мать с утра до ночи работала, и самому пришлось шевелиться. И я видел эту жизнь: несправедливость, справедливость. Я такой сформировался, и я это очень болезненно воспринимаю. После принятия каких-то непопулярных жестких решений это очень долго переживаешь», — рассказал белорусский лидер.
«Бывает и так, что иногда крутанешь и по делу, а потом подумаешь: ну, разбрасываться людьми тоже нельзя. И направляешь их туда (на отведенный участок работы. — Прим.) с таким заданием под особый прицел: иди и показывай. И они это понимают», — сказал президент.
В качестве примера он привел нынешнее
Глава государства констатировал значительное омоложение кадрового состава государственных органов, обратив внимание, что в этом процессе важно учитывать не только возраст, но отбирать специалистов высокой квалификации.
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Александр Лукашенко подчеркнул, что как управленец пришел снизу и многое прошел в своей жизни. «Поскольку еще и в семье такой воспитывался, когда одна мать с утра...
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