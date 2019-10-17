Лукашенко рассказал про свой кадровый резерв: Они обладают определенными полномочиями и защитой

Источник материала: Tut.by

В кадровом реестре президента состоят 850 человек и все они обладают «защитой и иммунитетом». Об этом Александр Лукашенко рассказал, общаясь со слушателями Академии управления, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент рассказал, что при назначении на руководящие должности первоначально Администрация вносит ему на согласование предложения по кандидатурам из кадрового резерва президента. В нем состоят около 850 человек.

«Люди, которые находятся в кадровом реестре президента, обладают определенными полномочиями и защитой, иммунитетом. К примеру, без разрешения президента их нельзя задерживать, арестовывать. Это важно для того, чтобы они могли самостоятельно действовать», — сказал Александр Лукашенко.

О назначениях: Чем выше должность, тем внимательнее к кандидатуре отношусь

В числе тех, кого назначает или согласовывает на назначение глава государства — судьи, высшие должностные лица, члены правительства.

«Подпись президента — это формализация кадрового решения», — обратил внимание Александр Лукашенко. Этому предшествует большая работа по выбору и изучению кандидата на руководящую должность, с ним проходит собеседование, изучают его трудовую деятельность, семью, есть ли правонарушения. «Когда все формальности соблюдены, то пакет документов кладут на стол президенту», — рассказал Лукашенко. Он подчеркнул, что чем выше должность, тем внимательнее он к этой кандидатуре относится, изучает данные и при необходимости запрашивает дополнительные документы.

«Конечно, я могу отклонить кандидатуру, если есть ощущение, понимание, что человек не подходит», — продолжил Александр Лукашенко.

В кадровый день кандидатов приглашают к президенту. Он поделился тем, что происходит за кадром, — как правило, это разговор, касающийся многих вопросов, — как работы, так и семьи. «Сейчас это проще, я больше людей знаю», — заметил Лукашенко.

Про жесткие кадровые решения: Все рубцуется на сердце, остается

Александр Лукашенко рассказал, что после принятия жестких управленческих решений порой долго переживает.

«Я человек системный. Мне надо, чтобы порядок был везде и так далее. Наказал, уволил с работы, потом начинаешь это все крутить… Страшно тяжело. Это просто так не проходит. Это все рубцуется на твоем сердце, остается. Тем более, я восприимчивый человек».

Александр Лукашенко подчеркнул, что как управленец пришел снизу и многое прошел в своей жизни. «Поскольку еще и в семье такой воспитывался, когда одна мать с утра до ночи работала, и самому пришлось шевелиться. И я видел эту жизнь: несправедливость, справедливость. Я такой сформировался, и я это очень болезненно воспринимаю. После принятия каких-то непопулярных жестких решений это очень долго переживаешь», — рассказал белорусский лидер.

«Бывает и так, что иногда крутанешь и по делу, а потом подумаешь: ну, разбрасываться людьми тоже нельзя. И направляешь их туда (на отведенный участок работы. — Прим.) с таким заданием под особый прицел: иди и показывай. И они это понимают», — сказал президент.

В качестве примера он привел нынешнее руководство Могилевской области — губернатора и помощника президента, которые ранее занимали посты в правительстве, курируя сферу АПК. « Уволил министра, вице-премьера . Потом думаю: у них же вот эта сторона сильнейшая. Недавно я к ним послал из других областей людей. Говорю: идите, посмотрите, как надо делать. И так, как они там развернулись, если так в каждой области будет, мне наполовину меньше работы», — дал оценку работе Александр Лукашенко.

Глава государства констатировал значительное омоложение кадрового состава государственных органов, обратив внимание, что в этом процессе важно учитывать не только возраст, но отбирать специалистов высокой квалификации.