«Привет из 90-х». Владелец крупной сети аптек с размахом открыл выставку в Ждановичах

Источник материала: Tut.by

«Я прапаную каб Ждановічы сталі нефармальнай культурнай сталіцай Беларусі», — говорит экс-министр культуры Павел Латушко на открытии небольшой выставки художника Романа Заслонова «Привет из 90-х» в ресторане «Заслонаў» в Ждановичах. Помимо него на это событие пришли известные предприниматели и художники, а мы посмотрели, как все это происходило. Кто был на открытии выставки и как бизнесмен Дмитрий Скоромник оценивает итоги двухлетней работы своего ресторана — в материале.





Ресторан «Заслонаў» находится возле кольцевой — на улице Звездной, 19А в Ждановичах. Его в 2017 году основал владелец крупного дистрибутора лекарств и косметики «Интерфармакс» и сети аптек «Планета Здоровья» Дмитрий Скоромник. Он называет свой ресторан скорее не коммерческим, а мировоззренческим проектом, благодаря которому он хочет показать свой взгляд на кухню, интерьер и сервис. Значимую роль в оформление ресторана вложил белорусский художник, внук Героя Советского Союза Роман Заслонов, именем которого и названо заведение. Он больше 20 лет живет во Франции и давно дружит с Дмитрием Скоромником. Бизнесмен называет художника партнером по этому ресторанному проекту. Репродукции его работ висели на стенах заведения с первого дня работы.



Дмитрий Скоромник

А сейчас тут выставили 11 ранних работ Заслонова, которые редко где-то до этого показывались. Написаны они в конце 80-х — начале 90-х годов.

— Это работы времен, когда мы были молодыми, когда все было впереди и казалось, что жизнь состоится. И это время надежд вы почувствуете в этих работах. Это светлые, но очень разношерстные картины. Это было время, когда заканчивалась школа и искался свой стиль, — говорит Заслонов.

































Директор Купаловского театра, экс-министр культуры и экс-посол Беларуси во Франции Павел Латушко рассказывает, что он познакомился с Заслоновым как раз в Париже. По его словам, этот художник делает там много для продвижения белорусской культуры.

— Прыехаў Раман з нефармальнай культурнай сталіцы свету і я прапаную каб Ждановічы сталі нефармальнай культурнай сталіцай Беларусі. І гэты праект — гэта толькі пачатак, — сказал Латушко, сорвав аплодисменты.





На мероприятие также пришло много бизнесменов, плюс деятели культуры. Вот кого мы там заметили:



Дмитрий Скоромник и глава А-100 Александр Центер



Гендиректор БНБ-банка Константин Церетели



Слева — Александр Центер, справа — бизнесмен Аркадий Израилевич



На переднем плане — жена Аркадия Израилевича Маргарита



Гендиректор «Хенкель Баутехник» Сергей Новицкий



Управляющий партнер коммуникационного агентства «АРС Коммюникейшнз» Роман Костицын и художник Александр Цеслер



Роман Заслонов



Роман Заслонов и бизнесмены Константин Чекотовский и Николай Якутчик



Замгендиректора БНБ-банка Сергей Сабук и теле и радиоведущая Лариса Гулякевич

Что же касается самого ресторана «Заслонаў», то Дмитрий Скоромник оценивает результаты 2,5 лет положительно, хоть проект и работает примерно в ноль.

— Из-за того, что с самого начала мое видение проекта было не коммерческое, а мировоззренческое и творческое, то мы и сейчас еще не вышли на полноценную прибыль, но в декабре, думаю, ноль точно перешагнем. Но с точки зрения проекта как такового — я очень доволен. В ресторане удалось реализовать то, о чем я даже не мечтал.

Выйти же на прибыльную работу, по словам бизнесмена, помешало то, что в «Заслонаве» высокая себестоимость и невысокая для такого формата цена блюд.

— Цены на продукты у нас мировые, а блюда наши достаточно дешевые. Заполняемость неплохая, но дорогой процессинг, поэтому приходится искать баланс.





Что же касается гостей, то среди них много бизнесменов. Он говорит, что возле заведения часто можно увидеть недешевые машины.

— Наши гости оценили подход — качественная еда за невысокую цену, и хороший сервис. Я мечтал, чтобы людям и мне было хорошо в ресторане, и мне кажется, у нас это получается.