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Правительство по поручению Лукашенко придало небольшой рост экономике и зарплатам на 2020 год
18.10.2019 19:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство по поручению Александра Лукашенко доработало прогноз экономического развития Беларуси на 2020 год. Рост белорусской экономики увеличен на 0,3 процентных пункта.
«С учетом поручения главы государства прогнозируемые темпы роста ВВП увеличены до 102,8 процента»,
Стоит отметить, что на следующий год международные финансовые институты прогнозируют небольшой рост белорусской экономике. Самый жесткий сценарий — у МВФ. Лишь
15 октября премьер-министр Беларуси Сергей Румас
В правительстве предполагают, что рост экспорта товаров и услуг в 2020 году сложится на уровне 3,6%, внешнеторговое сальдо составит 1% ВВП.
В доработанном прогнозе «максимально учтены все ресурсы по ускорению динамики роста сферы услуг — расширение потребительского спроса на фоне роста реальной заработной платы, значительный спрос на IT-продукт белорусского производства, увеличение финансирования средств на науку».
Рост реальной зарплаты на 2020 год увеличен с 2,1% до 2,5%.
За счет чего власти хотят придать ускорение экономике в 2020 году? «Предусмотренные планом меры направлены на повышение эффективности работы государственных организаций, развитие малого и среднего бизнеса, стимулирование притока инвестиций, задействование неиспользованных резервов экономического роста», говорится в сообщении.
В 2020 году дефицит республиканского бюджета составит 995,1 млн рублей (менее 1% ВВП), который будет профинансирован за счет внешних государственных займов, предоставляемых на финансирование расходов бюджета, в сумме 869,2 млн рублей и остатков средств республиканского бюджета — 125,9 млн рублей.
Как следует из сообщения Совмина, власти планируют «поддерживать темпы кредитования, в том числе потребительского, на уровне, не приводящем к нарастанию системных рисков».
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Правительство по поручению Александра Лукашенко доработало прогноз экономического развития Беларуси на 2020 год. Рост белорусской экономики увеличен на 0,3...
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