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Правительство по поручению Лукашенко придало небольшой рост экономике и зарплатам на 2020 год

18.10.2019 19:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство по поручению Александра Лукашенко доработало прогноз экономического развития Беларуси на 2020 год. Рост белорусской экономики увеличен на 0,3 процентных пункта.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«С учетом поручения главы государства прогнозируемые темпы роста ВВП увеличены до 102,8 процента», говорится в сообщении пресс-службы Совмина. Ранее правительство и Нацбанк оценивали прирост белорусской экономики в следующем году на уровне 2,5%. В сентябре Лукашенко не устроили скромные показатели экономического роста.

Стоит отметить, что на следующий год международные финансовые институты прогнозируют небольшой рост белорусской экономике. Самый жесткий сценарий — у МВФ. Лишь 0,3% роста.

15 октября премьер-министр Беларуси Сергей Румас констатировал, что рост белорусской экономики продолжает замедляться. По итогам января-сентября рост ВВП Беларуси составил 1% (власти прогнозировал по итогам года 4%). Одна из причин — просел экспорт. Из-за «грязной» нефти и российского налогового маневра Беларусь недополучила 1,5 миллиарда долларов. Лишь половину потерянных средств удалось компенсировать за счет наращивания поставок по другим видам продукции.

В правительстве предполагают, что рост экспорта товаров и услуг в 2020 году сложится на уровне 3,6%, внешнеторговое сальдо составит 1% ВВП.

В доработанном прогнозе «максимально учтены все ресурсы по ускорению динамики роста сферы услуг — расширение потребительского спроса на фоне роста реальной заработной платы, значительный спрос на IT-продукт белорусского производства, увеличение финансирования средств на науку».

Рост реальной зарплаты на 2020 год увеличен с 2,1% до 2,5%.

За счет чего власти хотят придать ускорение экономике в 2020 году? «Предусмотренные планом меры направлены на повышение эффективности работы государственных организаций, развитие малого и среднего бизнеса, стимулирование притока инвестиций, задействование неиспользованных резервов экономического роста», говорится в сообщении.

В 2020 году дефицит республиканского бюджета составит 995,1 млн рублей (менее 1% ВВП), который будет профинансирован за счет внешних государственных займов, предоставляемых на финансирование расходов бюджета, в сумме 869,2 млн рублей и остатков средств республиканского бюджета — 125,9 млн рублей.

Как следует из сообщения Совмина, власти планируют «поддерживать темпы кредитования, в том числе потребительского, на уровне, не приводящем к нарастанию системных рисков».

 
 
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Правительство по поручению Александра Лукашенко доработало прогноз экономического развития Беларуси на 2020 год. Рост белорусской экономики увеличен на 0,3...
 
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