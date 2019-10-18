В правительстве РФ назвали странными слова Лукашенко о российских барьерах

Источник материала: Tut.by

В правительстве России указали на странность заявлений президента Беларуси Александра Лукашенко относительно «сдерживающих мер» со стороны РФ в отношении некоторых белорусских товаров. Об этом со ссылкой на источники в кабмине сообщают агентства ТАСС, РИА «Новости» и Интерфакс. Информацию также подтвердил РБК источник в правительстве.

Собеседники заметили, что подобные заявления слышать «довольно странно». «Всем хорошо известно, и это зафиксировано в материалах встреч на уровне министров и глав правительств стран ЕАЭС, что именно Беларусь наиболее часто блокирует решения, касающиеся общего рынка Евразийского союза», — приводят агентства слова своих собеседников.

По словам источников, Минск, в частности, блокирует решения по алкоголю, табаку, сельскохозяйственной технике. Собеседники также указали на проблемы из-за позиции Минска с утверждением правил определения происхождения товаров, а также с допуском товаров к госзакупкам в Беларуси из-за «административных ограничений».

18 октября Александр Лукашенко заявил, что в Евразийском экономическом союзе пока не удалось преодолеть многие барьеры на пути торгового и экономического сотрудничества между странами. Лукашенко констатировал, что в основном со стороны России появляются определенные сдерживающие меры, например, по отношению к белорусским продуктам питания.

«Ведь союз формировался на основе свободы передвижения товаров, капитала, рабочей силы и так далее. Этого сегодня нет ни по одному из направлений. И вы знаете, откуда тормоз. И вы, наверное, слышите, когда я на заседаниях почти уже в открытую, без дипломатических формулировок начинаю называть виновных. Потому что это для нас очень важно», — обратил внимание глава государства.