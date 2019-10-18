Участок без коммуникаций в Сенице «ушел» с аукциона за 186,7 тысячи рублей. Результаты торгов

Самый дорогой лот сегодняшнего аукциона расположен в аг. Сеница. За 186,7 тысячи рублей был продан лот №26, который изначально собрал всего 6 заявителей. Итоговая стоимость выросла более, чем в 2 раза.

Интересно, что территория представляет собой «чисто поле», участок ровный, ухоженный. Из коммуникаций не заявлено ничего.