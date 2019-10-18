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Участок без коммуникаций в Сенице «ушел» с аукциона за 186,7 тысячи рублей. Результаты торгов

18.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков. Всего было заявлено 38 лотов в Минском районе, но особой популярностью среди покупателей пользовались Сеница и Колодищи. Во сколько обошлись земельные наделы — в нашем обзоре по итогам аукциона. 

Больше всего заявителей собрали лоты №5 и №9 - по 11 и 12 заявителей соответственно. Лот №5 расположен рядом с Биологическим заказником Глебковка в одноименной деревне. А лот №9 - в Колодищах по ул.Шпитальника. Смежный с ним лот №8 также не может пожаловаться на отсутствие внимания со стороны покупателей - 10 заявителей. Участки в аг. Колодищи в итоге были проданы за 111 и 122 тысячи рублей соответственно. Участок в д. Глебковка - за 66 тысяч рублей.

Участок без коммуникаций в Сенице «ушел» с аукциона за 186,7 тысячи рублей. Результаты торгов
Лоты №8,9 в Колодищах

Участок без коммуникаций в Сенице «ушел» с аукциона за 186,7 тысячи рублей. Результаты торгов

Самый дорогой лот сегодняшнего аукциона расположен в аг. Сеница. За 186,7 тысячи рублей был продан лот №26, который изначально собрал всего 6 заявителей. Итоговая стоимость выросла более, чем в 2 раза. 

Интересно, что территория представляет собой «чисто поле», участок ровный, ухоженный. Из коммуникаций не заявлено ничего.


Участок без коммуникаций в Сенице «ушел» с аукциона за 186,7 тысячи рублей. Результаты торгов

Участок без коммуникаций в Сенице «ушел» с аукциона за 186,7 тысячи рублей. Результаты торгов

Участок без коммуникаций в Сенице «ушел» с аукциона за 186,7 тысячи рублей. Результаты торгов

Участки площадью 15 соток в д. Щитомиричи Сеницкого с/с (лоты №27 и №28) были проданы за 95.968 и 96.500 рублей соответственно. Через дорогу от них — новая коттеджная застройка. Из коммуникаций заявлены электричество, газ, водопровод. Территория относительно ровная, кое-где заросла сорняками. 


Участок без коммуникаций в Сенице «ушел» с аукциона за 186,7 тысячи рублей. Результаты торгов

Участок без коммуникаций в Сенице «ушел» с аукциона за 186,7 тысячи рублей. Результаты торгов

По одному заявлению было подано на лоты №№ 3, 10, 13, 17, 33 и 34. Ни одного заявителя не нашлось на лоты №№ 4, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 29, 30, 31, 32 и 36. 

№ лота

Адрес земельного участка

Кадастровый номер земельного участка

Площадь земельного участка, га

Инженерная инфраструктура *

Количество заявителей

Начальная цена земельного участка, бел. руб.

Итоговая стоимость, бел.руб.

1

Горанский с/с, д. Горани

623681303601000079

0,1410

-

-

18 135,00

-

2

Горанский с/с, д. Дуброва

623681304101000101

0,1439

-

8

9960,00

41 605

3

Горанский с/с, аг. Чачково

623681319101000613

0,1429

-

1

24 725,00

25 961

4

Горанский с/с, аг. Чачково

623681319101000614

0,1462

-

-

25 295,00

-

5

Колодищанский с/с, д. Глебковичи, участок № 57

623683401601000211

0,1534

электричество, газ

11

21 000,00

66 000

6

Колодищанский с/с, д. Глебковичи, участок № 111

623683401601000264

0,1500

электричество, газ

9

22 000,00

52 000

7

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7105, участок № 20

623683403101006888

0,1560

электричество, газ

9

39 000,00

75 000

8

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Шпитальника, участок № 7

623683403101008079

0,1500

электричество, газ

10

39 000,00

111 272

9

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Шпитальника, участок № 8

623683403101008080

0,1500

электричество, газ

12

39 000,00

122 399

10

Крупицкий с/с, д. Каралино, участок № 1

623683905601000170

0,1398

электричество, газ

1

12 500,00

13 125

11

Лошанский с/с, д. Агарки

623685800101000064

0,1500

электричество

6

5600,00

14 525

12

Лошанский с/с, д. Динаровичи

623684003101000074

0,1500

электричество, газ

2

7500,00

14 615

13

Лошанский с/с, д. Ломшино

623684006101000070

0,1500

электричество, газ

1

6000,00

6300

14

г.п. Мачулищи, участок № 128

623655500001000940

0,1189

электричество, газ, водопровод, канализация (собственник – КИЗ «Домосед»)

-

39 932,43

-

15

г.п. Мачулищи, участок № 149

623655500001000941

0,1201

электричество, газ, водопровод, канализация (собственник – КИЗ «Домосед»)

2

40 335,45

44 369

16

Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 1

623684301601000656

0,1500

электричество, газ, водопровод

-

30 000,00

31 500

17

Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 2

623684301601000657

0,1488

электричество, газ, водопровод

1

30 000,00

6000,00

18

Новодворский с/с, д. Ельница, участок № 5

623684303101000462

0,1215

газ, водопровод

-

40 000,00

-

19

Петришковский с/с, д. Векшицы, участок № 3

623685700601000112

0,1500

электричество, газ

-

20 000,00

-

20

Петришквоский с/с, д. Кисели, участок № 1

623685704201000039

0,1500

электричество, водопровод

-

12 000,00

-

21

Петришковский с/с, д. Новашино

623685707101000368

0,1305

электричество, газ

3

18 000,00

35 077

22

Петришковский с/с, д. Новашино

623685707101000370

0,1342

электричество, газ

3

18 000,00

31 888

23

Петришковский с/с, д. Шубники

623685709601000315

0,0924

электричество, газ, водопровод

Снят с аукциона

-

-

24

Петришковский с/с, д. Щёки, участок № 2

623685710101000039

0,1172

электричество, водопровод

-

11 515,30

-

25

Сеницкий с/с, д. Колядичи, участок № 2

623686601601000461

0,1500

электричество, газ, водопровод

  
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков. Всего было заявлено 38 лотов в Минском районе, но особой популярностью среди покупателей пользовались...
 
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