Участок без коммуникаций в Сенице «ушел» с аукциона за 186,7 тысячи рублей. Результаты торгов

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков. Всего было заявлено 38 лотов в Минском районе, но особой популярностью среди покупателей пользовались Сеница и Колодищи. Во сколько обошлись земельные наделы — в нашем обзоре по итогам аукциона.
Больше всего заявителей собрали лоты №5 и №9 - по 11 и 12 заявителей соответственно. Лот №5 расположен рядом с Биологическим заказником Глебковка в одноименной деревне. А лот №9 - в Колодищах по ул.Шпитальника. Смежный с ним лот №8 также не может пожаловаться на отсутствие внимания со стороны покупателей - 10 заявителей. Участки в аг. Колодищи в итоге были проданы за 111 и 122 тысячи рублей соответственно. Участок в д. Глебковка - за 66 тысяч рублей.
Лоты №8,9 в Колодищах
Самый дорогой лот сегодняшнего аукциона расположен в аг. Сеница. За 186,7 тысячи рублей был продан лот №26, который изначально собрал всего 6 заявителей. Итоговая стоимость выросла более, чем в 2 раза.
Интересно, что территория представляет собой «чисто поле», участок ровный, ухоженный. Из коммуникаций не заявлено ничего.
Участки площадью 15 соток в д. Щитомиричи Сеницкого с/с (лоты №27 и №28) были проданы за 95.968 и 96.500 рублей соответственно. Через дорогу от них — новая коттеджная застройка. Из коммуникаций заявлены электричество, газ, водопровод. Территория относительно ровная, кое-где заросла сорняками.
По одному заявлению было подано на лоты №№ 3, 10, 13, 17, 33 и 34. Ни одного заявителя не нашлось на лоты №№ 4, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 29, 30, 31, 32 и 36.
№ лота
Адрес земельного участка
Кадастровый номер земельного участка
Площадь земельного участка, га
Инженерная инфраструктура *
Количество заявителей
Начальная цена земельного участка, бел. руб.
Итоговая стоимость, бел.руб.
1
Горанский с/с, д. Горани
623681303601000079
0,1410
-
-
18 135,00
-
2
Горанский с/с, д. Дуброва
623681304101000101
0,1439
-
8
9960,00
41 605
3
Горанский с/с, аг. Чачково
623681319101000613
0,1429
-
1
24 725,00
25 961
4
Горанский с/с, аг. Чачково
623681319101000614
0,1462
-
-
25 295,00
-
5
Колодищанский с/с, д. Глебковичи, участок № 57
623683401601000211
0,1534
электричество, газ
11
21 000,00
66 000
6
Колодищанский с/с, д. Глебковичи, участок № 111
623683401601000264
0,1500
электричество, газ
9
22 000,00
52 000
7
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7105, участок № 20
623683403101006888
0,1560
электричество, газ
9
39 000,00
75 000
8
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Шпитальника, участок № 7
623683403101008079
0,1500
электричество, газ
10
39 000,00
111 272
9
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Шпитальника, участок № 8