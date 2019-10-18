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Правительство доработало прогнозы на 2020 год: все вырастет
19.10.2019 08:28 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Прогноз по темпам роста ВВП, экспорта, зарплат и инвестиций увеличило правительство по поручению Лукашенко.
Об этом
Согласно документу, темпы роста ВВП прогнозируется увеличить до 102,8%.
Рост экспорта товаров и услуг составит 103,6%, внешнеторговое сальдо сформируется на уровне 1 процента ВВП.
В 2020 году дефицит республиканского бюджета составит 995,1 млн рублей (менее 1% к ВВП), который будет профинансирован за счет внешних государственных займов, предоставляемых на финансирование расходов бюджета, в сумме 869,2 млн рублей и остатков средств республиканского бюджета – 125,9 млн рублей.
Объем инвестиций в основной капитал вырастет согласно инвестиционным проектам, реализуемым с международными финансовыми организациями.
Согласно планам правительства, рост реальной зарплаты должен достигнуть 102,5%.
Планируется ускорить динамику роста сферы услуг, расширение потребительского спроса на фоне роста реальной заработной платы, значительный спрос на IT-продукт белорусского производства, увеличение финансирования средств на науку.
Денежно-кредитная политика подразумевает, что Нацбанк сформирует условия для поддержания темпов кредитования, в том числе потребительского, на уровне, не приводящем к нарастанию системных рисков.
Разработанный Правительством план мер должен сформировать условия для ускоренного роста экономики страны, повысить эффективность госорганизаций, развитие малого и среднего бизнеса, стимулирование притока инвестиций, задействование неиспользованных резервов экономического роста.
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Прогноз по темпам роста ВВП, экспорта, зарплат и инвестиций увеличило правительство по поручению Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Совета Министров Беларуси.
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