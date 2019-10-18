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Правительство доработало прогнозы на 2020 год: все вырастет

19.10.2019 08:28 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Прогноз по темпам роста ВВП, экспорта, зарплат и инвестиций увеличило правительство по поручению Лукашенко.

Об этом сообщается на сайте Совета Министров Беларуси.

Согласно документу, темпы роста ВВП прогнозируется увеличить до 102,8%.

Рост экспорта товаров и услуг составит 103,6%, внешнеторговое сальдо сформируется на уровне 1 процента ВВП.

В 2020 году дефицит республиканского бюджета составит 995,1 млн рублей (менее 1% к ВВП), который будет профинансирован за счет внешних государственных займов, предоставляемых на финансирование расходов бюджета, в сумме 869,2 млн рублей и остатков средств республиканского бюджета – 125,9 млн рублей.

Объем инвестиций в основной капитал вырастет согласно инвестиционным проектам, реализуемым с международными финансовыми организациями.

Согласно планам правительства, рост реальной зарплаты должен достигнуть 102,5%.

Планируется ускорить динамику роста сферы услуг, расширение потребительского спроса на фоне роста реальной заработной платы, значительный спрос на IT-продукт белорусского производства, увеличение финансирования средств на науку.

Денежно-кредитная политика подразумевает, что Нацбанк сформирует условия для поддержания темпов кредитования, в том числе потребительского, на уровне, не приводящем к нарастанию системных рисков.

Разработанный Правительством план мер должен сформировать условия для ускоренного роста экономики страны, повысить эффективность госорганизаций, развитие малого и среднего бизнеса, стимулирование притока инвестиций, задействование неиспользованных резервов экономического роста.

 
 
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Прогноз по темпам роста ВВП, экспорта, зарплат и инвестиций увеличило правительство по поручению Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Совета Министров Беларуси.
 
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