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Россия все еще не приняла решения по выделению Беларуси кредита

19.10.2019 15:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Решение по выделению кредита Беларуси в России пока не приняли. Об этом 19 октября сообщил журналистам первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов.


Фото: Reuters

«Интерфакс» сообщает, что решения по кредиту в 600 млн долларов может и не быть.

«Не решено пока. Его (решения по этому кредиту — прим. ред.) может и не будет», — сказал Силуанов журналистам в Вашингтоне.

Такой ответ Силуанова на вопрос журналистов о выделении кредита приводит ТАСС:

«Не решен пока (вопрос — прим. ред). По Белоруссии дорожную карту отрабатываем сейчас. У нас же задача в рамках утвержденной премьером дорожной карты по своим разделам отрабатывать более детальные планы», — сказал Силуанов и добавил, что решение по вопросу с кредитом зависит от того, как «мы будем двигаться на треке интеграционном».

Напомним, в конце февраля этого года министр финансов Беларуси Максим Ермолович заявил, что Беларусь Минск запросил у Москвы кредит на 600 млн долларов">обратилась к РФ с предложением о предоставлении республике государственного кредита на 600 млн долларов для рефинансирования в нынешнем году долговых обязательств перед РФ. Летом Ермолович сообщил, что Россия увязывает выделение Беларуси кредита с интеграционными процессами. Но Минск на этот год уже застраховал себя другими источниками на случай непредоставления российского кредита.

 
Теги: Минск
 
 
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Решение по выделению кредита Беларуси в России пока не приняли. Об этом 19 октября сообщил журналистам первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов.
 
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