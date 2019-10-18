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Россия все еще не приняла решения по выделению Беларуси кредита
19.10.2019 15:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Решение по выделению кредита Беларуси в России пока не приняли. Об этом 19 октября сообщил журналистам первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов.
«Не решено пока. Его (решения по этому кредиту — прим. ред.) может и не будет», — сказал Силуанов журналистам в Вашингтоне.
Такой ответ Силуанова на вопрос журналистов о выделении кредита приводит
«Не решен пока (вопрос — прим. ред). По Белоруссии дорожную карту отрабатываем сейчас. У нас же задача в рамках утвержденной премьером дорожной карты по своим разделам отрабатывать более детальные планы», — сказал Силуанов и добавил, что решение по вопросу с кредитом зависит от того, как «мы будем двигаться на треке интеграционном».
Напомним, в конце февраля этого года министр финансов Беларуси Максим Ермолович заявил, что Беларусь Минск запросил у Москвы кредит на 600 млн долларов">обратилась к РФ с предложением о предоставлении республике государственного кредита на 600 млн долларов для рефинансирования в нынешнем году долговых обязательств перед РФ. Летом Ермолович сообщил, что Россия
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Решение по выделению кредита Беларуси в России пока не приняли. Об этом 19 октября сообщил журналистам первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов.
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