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Лукашенко о выборах: Выберем того президента, который нужен

20.10.2019 01:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время посещения Академии управления при президенте Александр Лукашенко рассказал об ожиданиях от предстоящих выборов и о том, зачем удерживать власть. Запись выступления опубликована на YouTube-канале «АТН: новости Беларуси и мира».


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Студентка попросила президента «раскрыть секрет» о том, какие слова он говорит кандидатам на руководящую должность, когда их назначает.

— Попадешь в кабинет к президенту с назначением — все услышишь, — пошутил Лукашенко. — <…> В последний раз говорю: Вот у нас выборы. Так, ребята. Выборы выборами, но мы должны показать, что в стране есть власть. <...> Я им сказал: смотрите. Мы должны показать, что есть власть в стране. И выберем и депутатов, которые нужны, и президента того, который нужен. А не [того, которого] кому-то там на востоке или на западе хочется.

Президент обратился к студентке и заметил, что по ее характеру видит — она может быть руководителем.

— Власть, как дедушка Ленин говорил, надо держать крепко. Если я растопырю пальцы и буду тут вам все это объяснять и не буду власть удерживать... Но это моя главная задача. Говорят «вот он такой-сякой, власть…» Ну слушайте, если тебе дали эту власть, ты ее должен держать, не должен ее в грязь бросать. Она у нас уже когда-то валялась в грязи. Конечно, надо удерживать какими-то приемлемыми, более-менее демократическими методами. Если меня, допустим, касается. Чтобы люди как-то нормально это воспринимали. Не будешь же ты рулить в угоду какому-то клану, который тебя окружает, и люди тебя все будут ненавидеть. Упаси господь, не дай Бог.

 
 
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Александр Лукашенко рассказал об ожиданиях от предстоящих выборов и о том, зачем удерживать власть.
 
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