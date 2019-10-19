Лукашенко рассказал, зачем назначил старшего сына помощником

Источник материала: Tut.by

Во время посещения Академии управления при президенте Александр Лукашенко рассказал, что не пожалел о назначении старшего сына помощником. Запись выступления опубликована на YouTube-канале « АТН: новости Беларуси и мира ».



Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Президента попросили рассказать о главных критериях эффективности государственного органа и его руководителя.

— Во-первых, это профессионализм. Я часто об этом говорю, без скромности сейчас скажу: я не приемлю клановости, кумовства. У меня нет этого «вот доверенное лицо», «этот близкий», «этот родной» и так далее. Абсолютно нет. Единственное, Виктора ты моего знаешь, старшего сына? Я его почему помощником назначил? Он часто этим пользовался. Чтобы какой-то очень острый животрепещущий вопрос донести до президента в течение нескольких часов. И я не пожалел, я получал откровенные, честные, неприглаженные вопросы. Не могу сказать, что Наталья Ивановна Качанова не является сегодня таким работником. Я ее часто в пример ставлю, что она не ретуширует эти вопросы.

Вот такой должен быть сегодня руководитель. <…> И не думайте, что у нас везде, как раньше говорили, по блату, по знакомству, можно продвинуться на высокие должности. Я вам скажу, у нас даже тенденций в обществе таких нет. Может, только у молодых, которые за студенческой скамьей. У нас нет, как в других государствах [стереотипа о том, что] государственная должность — хлебное место. Нет, туда особо никто не рвется, потому что там надо работать день и ночь и давать результат — это главный показатель любого управленца.

Напомним, Виктор Лукашенко с 2005 года занимает пост помощника президента по национальной безопасности. Также с 2007 года он является членом Совета Безопасности Беларуси. С апреля 2019 года Виктор Лукашенко исполняет обязанности первого вице-президента НОК.