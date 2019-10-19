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Президент согласовывает указ по борьбе с посредничеством. Глава КГК рассказал, о чем документ

20.10.2019 20:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством внесли на рассмотрение президенту, сообщили в программе «Неделя» телеканала СТВ.

По данным телеканала, документ предусматривает обязательное согласование вышестоящими органами закупок, если их осуществляют за счет госсредств. Процесс утверждения будет напрямую связан с ценой закупки.

— Пока, скорее всего, постановлением Совета Министров будет регулироваться этот ограничительный ценз, чтобы там купить кусок бумаги, вы не ходили по министерствам и не спрашивали разрешения, — рассказал Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси. — Я думаю, что определенная сумма будет стоять и лимитироваться, как предел закупки, которую может предприятие осуществлять без разрешения соответствующего органа.

При этом глава КГК признает: у некоторых посредников цены даже ниже, чем цена производителя, потому что он получает определенную дилерскую скидку у производителя.

— Знаете, что посредники многие работают по упрощенной системе налогообложения, пользуясь определенными льготами. Продают по ценам вполне приемлемым для того, чтобы с ними работали. Поэтому заслоны на пути вот таких добросовестных посредников никто не собирается ставить.

 
 
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Проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством внесли на рассмотрение президенту, сообщили в программе «Неделя» телеканала СТВ.
 
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