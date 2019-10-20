Родители несовершеннолетних, новоселы… Кто и при каких условиях имеет право получать налоговые вычеты

Источник материала: Вороновская газета





Если вы являетесь физическим лицом, получаете зарплату или иной доход, который облагается подоходным 13-процентным налогом, то можете получать стандартные, социальные, профессиональные и имущественные вычеты.

Налоговый вычет — это часть вашего дохода, которая не облагается подоходным налогом. Порядок предоставления физическим лицам налоговых вычетов регулируется статьями 209, 210, 211 и 212 Налогового кодекса.

Стандартные вычеты

Вы имеете на них право, если:

ваш доход, подлежащий налогообложению, меньше 665 рублей в месяц (вычет составляет 110 рублей в месяц);

у вас есть дети до 18 лет либо иждивенцы (вычет составляет 32 рубля в месяц). Для родителей иждивенцем считается ребенок старше 18 лет, получающий первое образование (общее среднее, специальное, профессионально-техническое, среднее специальное, высшее) на дневной форме обучения, в семейной паре — супруга, находящаяся в декретном отпуске;

у вас двое и более детей до 18 лет либо ребенок-инвалид до 18 лет (вычет составляет 61 рубль в месяц на каждого ребенка);

вы одинокий или приемный родитель, опекун (вычет составляет 61 рубль в месяц на каждого ребенка до 18 лет и (или) иждивенца);

вы относитесь к отдельной категории граждан, например, у вас инвалидность 1-й или 2-й группы, вы ликвидатор аварии на ЧАЭС — полный список ищите в пункте 1.3 статьи 209 Налогового кодекса (вычет составляет 155 рублей в месяц).

Если у вас есть ребенок до 18 лет, это не значит, что к каждой зарплате вы будете получать дополнительные 32 рубля. Просто часть вашей зарплаты размером в 32 рубля не будет облагаться 13-процентным подоходным налогом.

Пример. Вы работаете на 0,5 ставки, ваша начисленная (до уплаты налогов и взносов) зарплата составляет 500 рублей. У вас двое детей до 18 лет.

В таком случае есть право на вычет 110 рублей, так как вы имеете налогооблагаемый доход, не превышающий 665 рублей, и еще 122 рублей за 2-х несовершеннолетних детей. То есть для обложения подоходным налогом ваш доход будет уменьшен на 232 рубля. За счет вычета ваша зарплата увеличится на 30 рублей 16 копеек.

Стандартный налоговый вычет предоставляется по основному месту работы — организацией, где ведется трудовая книжка.





— Где и как получить стандартный вычет, если у человека нет основного места работы, а доход он получает от нескольких организаций?

— Если у вас несколько мест работы, стандартные вычеты могут быть предоставлены по вашему выбору, но только одной организацией. Нужно написать заявление и предъявить трудовую книжку, если ее нет, то необходимо указать причины ее отсутствия, — объясняет Н. Трафимчик.

Социальные вычеты

Предоставляются по суммам:

фактически уплаченным за обучение — свое либо близких родственников, подопечных;

фактически уплаченным страховым организациям в качестве страховых взносов по договорам добровольного страхования.

Социальный вычет по расходам, понесенным на оплату образования, предоставляется при условии получения первого высшего, среднего специального, профессионально-технического образования в учреждениях образования Беларуси независимо от формы обучения (очная либо заочная).

Социальный вычет по расходам на страхование предоставляется по суммам страховых взносов, уплаченных страховым организациям Республики Беларусь по договорам добровольного страхования жизни, дополнительной пенсии, заключенным на срок не менее 3-х лет, либо по договорам добровольного страхования медицинских расходов без ограничений по срокам. От налогообложения освобождаются доходы, не превышающие сумму 3 398 рублей в течение года.

Пример. Ваш ребенок получает первое высшее образование в БГУ. Форма обучения заочная. Вы заплатили 1 500 рублей за первый год его обучения. Сумма социального вычета будет 1 500 рублей. Но ваша ежемесячная заработная плата до вычетов налогов составляет 750 рублей. В таком случае от подоходного налога освобождаются 2 ваши зарплаты.





— Некоторые организации предоставляют своим работникам медицинскую страховку и за счет собственных средств оплачивают страховые взносы. В этом случае работник имеет право на вычет?

— Нет, поскольку расходы несет не сам работник, а его организация, — поясняет представитель ИМНС.

Имущественные вычеты

Их получит тот, кто несет расходы:

на строительство или приобретение на территории Беларуси дома либо квартиры;

на строительство путем приобретения жилищных облигаций;

на погашение кредитов банков Республики Беларусь, займов, направленных на строительство либо приобретение жилья.

Обязательное условие получения данного вычета — необходимо состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Пример. Супруг по договору купли-продажи приобретает квартиру стоимостью 80 тыс. рублей. Жилье покупается в браке. Так как супруги состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, то оба имеют право на получение имущественного вычета в сумме расходов, понесенных ими на приобретение квартиры. При этом общая сумма имущественного вычета, предоставляемого супругу и супруге, не должна превышать стоимости квартиры, отраженной в договоре.

— В случае получения (частичного получения) имущественного вычета на строительство или приобретение одноквартирного жилого дома или квартиры физическое лицо не вправе получить данный вычет в отношении иного одноквартирного жилого дома или иной квартиры. То есть воспользоваться им можно лишь один раз, даже если вы и после будете состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, — предупреждает Наталья Трафимчик.





Профессиональные вычеты

Кому положены:

людям, которые получают вознаграждения по результатам интеллектуальной деятельности;

спортсменам, а также их тренерам, получающим доходы от личной деятельности за участие в спортивных соревнованиях, при условии, что такая деятельность осуществляется ими не в рамках командного участия.

Физические лица, получающие вознаграждения по результатам интеллектуальной деятельности, могут получить профессиональные вычеты в сумме фактически произведенных расходов. В состав расходов включаются затраты на аренду помещений, покупку автомобильного топлива, оплату рекламы, приобретение сырья (полный перечень содержится в статье 212 Налогового кодекса). Главное, чтобы расходы были связаны с осуществлением интеллектуальной деятельности, а также имели документальное подтверждение.

Спортсмены и тренеры имеют право на профессиональные вычеты в сумме фактически произведенных расходов, если оплачивают проезд к месту спортивных мероприятий, арендуют гостиницу на время соревнований, покупают снаряжение, тратят деньги на медицинские изделия.

— Вместо получения профессионального вычета в сумме фактически произведенных расходов физическое лицо имеет право применить профессиональный вычет в пределах нормативов, установленных Налоговым кодексом, — говорит Н. Трафимчик.

Пример. Физическое лицо по договору получает от организации вознаграждение в размере 500 рублей за создание компьютерной программы. В отношении доходов, полученных за создание компьютерных программ, размер профессионального налогового вычета по нормативу составляет 20 % от суммы начисленного дохода. Размер профессионального вычета по нормативу будет 100 рублей, налогооблагаемого дохода — 400 рублей. Вместо 65 рублей налога человек уплатит 52 рубля.

Социальные и имущественные вычеты могут быть предоставлены и в отношении доходов в виде авторского вознаграждения, если есть основания.





Вопрос-ответ



Как мне понять, что я получаю/не получаю вычеты?

Обратитесь с данным вопросом в бухгалтерию организации, от которой вы получаете доходы.

Почему бухгалтерия не предупредила меня, что я имею право получать вычеты?

Потому что работники бухгалтерии не всегда знают, что вы имеете право на применение налоговых вычетов (например, что у вас имеется ребенок с инвалидностью). Поэтому о праве на вычеты вы должны заявить самостоятельно.

Что делать, если я имел право на вычеты, но не получал их?

Необходимо обратиться в организацию с документами, подтверждающими право на предоставление вычета.

Возврат излишне удержанного подоходного налога с физических лиц может быть произведен не позднее 5 лет со дня уплаты в бюджет такого налога.

Моя зарплата гораздо меньше, чем сумма налогового вычета. Как мне посчитают вычет?

Если причитающаяся сумма социальных и имущественных вычетов превышает ваш доход, то сумма превышения переносится на следующий месяц, до полного погашения.

Если сумма стандартных вычетов превышает полученный вами доход, то эта сумма превышения на следующий месяц не переносится.

В отношении каких доходов могут быть применены стандартные, имущественные, социальные налоговые вычеты?

Налоговые вычеты применяются в отношении доходов, подлежащих налогообложению подоходным налогом. Например, в отношении доходов в виде заработной платы, доходов, полученных от возмездного отчуждения имущества. Налоговые вычеты к доходам в виде пенсии и пособий по уходу за ребенком не применяются, поскольку с вышеуказанных выплат налог не удерживается.

Какие документы необходимо предоставить для получения вычета?

Весь перечень можно найти в статьях 209–212 Налогового кодекса.

minsknews.by