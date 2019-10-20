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НАБОЛЕЛО. Директор агентства: «Я ищу квартиру только «от собственников» и понимаю, почему люди ненавидят агентов по аренде»

21.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Учредитель агентства недвижимости «Мариэлт» Мария Широчина не привыкла сидеть на месте. Бизнесвумен инвестирует заработанные деньги в недвижимость, но считает нецелесообразным отдавать за квадратные метры по 200 тысяч долларов для того чтобы «просто жить», часто переезжая с одной съемной квартиры на другую. Однако европейский подход девушки разбивается о белорусские реалии, а именно, о качество предоставляемых услуг агентов по аренде. «Я не понимаю, почему должна платить агенту $500 за его работу, которая того не стоит», – считает риэлтер.

НАБОЛЕЛО. Директор агентства: «Я ищу квартиру только «от собственников» и понимаю, почему люди ненавидят агентов по аренде»

«Смотрю объявления только “от собственников” и от добросовестных коллег»

– На мой взгляд, деньги должны работать, а недвижимость – именно та сфера, при которой они могут приносить хороший доход. В связи с этим покупать квартиру за 200 или 300 тысяч долларов просто для жизни не вижу смысла да и на сегодня нет такой возможности. При этом у меня есть твердое желание жить там, где нравится, например, в «Славянском квартале» или Дроздах, где всегда мечтала. И так, на самом деле, живут во всем цивилизованном мире – в Америке, Германии или Лондоне никто не покупает квартиры за сотни тысяч евро. Люди путешествуют, живут на съемных квартирах, не влезая в финансовую кабалу ради крыши над головой, – считает Мария Широчина.

В одной съемной квартире Мария не задерживается дольше, чем на полтора года. Сейчас учредитель агентства недвижимости «Мариэлт» снова в поиске нового жилья. И, что интересно, работать с коллегами по аренде Мария не спешит, фильтруя объявления только «от собственников» и добросовестных коллег, которых знает лично:

– Даже я, будучи руководителем агентства недвижимости, изначально ввожу в поисковик на Realt.by «снять квартиру от собственников», потому что не хочу общаться с агентами по аренде. Лишь в самом крайнем случае, когда вариантов от собственников нет вообще, я звоню в агентство. При этом никогда не говорю, кто я, не пользуюсь своими связями, чтобы увидеть, как агенты ведут себя с обычными клиентами.

А с обычными клиентами, со слов Марии, агенты ведут себя одинаково – сходу анонсируя, что помимо цены съемной квартиры, арендатор будет обязан заплатить агенту 50% от ежемесячного арендного взноса. По мнению учредителя агентства недвижимости, это грабеж:

– Я не понимаю, за что я должна платить $500? Агенты объясняют: «Нам не платят собственники, а вам эта квартира понравилась, предоплату мы не берем, но по факту просим оплатить услугу». Но, если подумать логически, за услугой «сдать квартиру» обратился как раз собственник, почему тогда деньги должен платить арендатор?

Мне жалко людей, которые не разбираются в этой сфере и считают, что профессионал на том конце провода адекватно оценивает свои услуги. Клиенты переплачивают в десятки раз, сами того не осознавая. И я понимаю, почему люди ненавидят агентов по аренде. Те, кто так работает – случайные люди, которые, как показывает практика, пришли в профессию просто заработать, им все равно на имидж риэлтерской услуги, и иногда даже директора компаний не знают, что в их агентствах такое происходит.

Если специалисты по продажам делают большой объем работы, решают сложные юридические и человеческие вопросы, несут ответственность, проводят многоступенчатые «цепочки» сделок, то агенты по аренде просто размещают объявление и получают деньги. А с учетом, что большинство арендаторов ищут квартиру только «от собственников», вмешательство агентов лишь усложняет процесс сдачи и поиска объекта. Поэтому, если уж вы и обратились за помощью «сдать квартиру» в агентство, уточняйте, будут ли они брать деньги с арендатора. Если да, то быстрее вы сдадите квартиру самостоятельно.

Однако, что делать, если квартира понравилась, а агент просит 500 долларов, Мария не знает. На сегодня ситуация выглядит тупиково – ты либо соглашаешься на условия агентства, либо не увидишь эту квартиру. Упускать вариант не хочется, и ты соглашаешься посмотреть, в итоге – платишь.

НАБОЛЕЛО. Директор агентства: «Я ищу квартиру только «от собственников» и понимаю, почему люди ненавидят агентов по аренде»

«Услуга по аренде стоит не 45, а 5 базовых величин»

Вместе с тем, Мария уверена – такая услуга должна быть на рынке, но формат ее предоставления давно требует пересмотра. Сегодня рынок аренды практически не регулируется. Помимо услуги «по факту», до сих пор некоторые агентства предоставляют услугу «по предоплате» – а это и вовсе плата денег без каких-либо гарантий. 

– Компании боятся Минюста, поэтому рынок уже работает чуть лучше, но до идеала, конечно, далеко. Я знаю, что такая услуга должна быть, но не в том виде, как это выглядит сегодня. Если у меня нет времени заниматься поиском арендной квартиры, я могу обратиться в агентство за помощью, но стоит такая услуга не 45 базовых величин, а 5. Когда же ты сам искал объявление и наткнулся на квартиру, реализуемую через агентство, платить деньги и вовсе не за что. Ты сам нашел квартиру, договор найма собственник и арендатор могут бесплатно получить в ЖЭСе. Они там уже напечатаны и выдаются по первому требованию. Там же и заключается официальный договор. Все. Это 5 минут времени.

Я считаю, что задача агента по аренде – сделать броское объявление, хорошие фотографии, найти меня как клиента и организовать хороший показ, чтобы я эту квартиру сняла. Все остальное стороны решат самостоятельно. И за эту работу должен платить арендодатель, а не арендатор, так как услуга оказывается ему. И, согласно тарифам, стоит такая работа 5 базовых величин.

НАБОЛЕЛО. Директор агентства: «Я ищу квартиру только «от собственников» и понимаю, почему люди ненавидят агентов по аренде»

Советы, как снять квартиру в аренду

– Съемную квартиру я советую искать самостоятельно, без посредников, «прошерстив» профильные сайты с фильтром «только от собственников». Лучше это делать не в сезон студенческого бума, потому как спрос на квартиры в это время большой, соответственно, цены выше, а вариантов меньше.

В том случае, если обзвон не дал результатов, либо у вас нет времени этим заниматься, можно обратиться в агентство. При этом никогда не работайте с агентами по предоплате, платить можно только за оказанную услугу. Вместе с тем прописывайте в договоре все нюансы – какую квартиру хотите найти, по какой цене и с какими условиями. Если вам дают список телефонов и говорят, что вам надо обзвонить эти адреса – уходите. Так это не работает. Агент сам должен обзванивать объявления, договариваться с собственниками и демонстрировать вам только те варианты, которые полностью соответствуют вашим требованиям.

Фото: Павел Садовский

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Учредитель агентства недвижимости «Мариэлт» Мария Широчина не привыкла сидеть на месте. Бизнесвумен инвестирует заработанные деньги в недвижимость, но считает...
 
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