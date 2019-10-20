НАБОЛЕЛО. Директор агентства: «Я ищу квартиру только «от собственников» и понимаю, почему люди ненавидят агентов по аренде»

«Смотрю объявления только “от собственников” и от добросовестных коллег»

– На мой взгляд, деньги должны работать, а недвижимость – именно та сфера, при которой они могут приносить хороший доход. В связи с этим покупать квартиру за 200 или 300 тысяч долларов просто для жизни не вижу смысла да и на сегодня нет такой возможности. При этом у меня есть твердое желание жить там, где нравится, например, в «Славянском квартале» или Дроздах, где всегда мечтала. И так, на самом деле, живут во всем цивилизованном мире – в Америке, Германии или Лондоне никто не покупает квартиры за сотни тысяч евро. Люди путешествуют, живут на съемных квартирах, не влезая в финансовую кабалу ради крыши над головой, – считает Мария Широчина.

В одной съемной квартире Мария не задерживается дольше, чем на полтора года. Сейчас учредитель агентства недвижимости «Мариэлт» снова в поиске нового жилья. И, что интересно, работать с коллегами по аренде Мария не спешит, фильтруя объявления только «от собственников» и добросовестных коллег, которых знает лично:

– Даже я, будучи руководителем агентства недвижимости, изначально ввожу в поисковик на Realt.by « снять квартиру от собственников», потому что не хочу общаться с агентами по аренде. Лишь в самом крайнем случае, когда вариантов от собственников нет вообще, я звоню в агентство. При этом никогда не говорю, кто я, не пользуюсь своими связями, чтобы увидеть, как агенты ведут себя с обычными клиентами.

А с обычными клиентами, со слов Марии, агенты ведут себя одинаково – сходу анонсируя, что помимо цены съемной квартиры, арендатор будет обязан заплатить агенту 50% от ежемесячного арендного взноса. По мнению учредителя агентства недвижимости, это грабеж:

– Я не понимаю, за что я должна платить $500? Агенты объясняют: «Нам не платят собственники, а вам эта квартира понравилась, предоплату мы не берем, но по факту просим оплатить услугу». Но, если подумать логически, за услугой «сдать квартиру» обратился как раз собственник, почему тогда деньги должен платить арендатор?

Мне жалко людей, которые не разбираются в этой сфере и считают, что профессионал на том конце провода адекватно оценивает свои услуги. Клиенты переплачивают в десятки раз, сами того не осознавая. И я понимаю, почему люди ненавидят агентов по аренде. Те, кто так работает – случайные люди, которые, как показывает практика, пришли в профессию просто заработать, им все равно на имидж риэлтерской услуги, и иногда даже директора компаний не знают, что в их агентствах такое происходит.

Если специалисты по продажам делают большой объем работы, решают сложные юридические и человеческие вопросы, несут ответственность, проводят многоступенчатые «цепочки» сделок, то агенты по аренде просто размещают объявление и получают деньги. А с учетом, что большинство арендаторов ищут квартиру только «от собственников», вмешательство агентов лишь усложняет процесс сдачи и поиска объекта. Поэтому, если уж вы и обратились за помощью «сдать квартиру» в агентство, уточняйте, будут ли они брать деньги с арендатора. Если да, то быстрее вы сдадите квартиру самостоятельно.

Однако, что делать, если квартира понравилась, а агент просит 500 долларов, Мария не знает. На сегодня ситуация выглядит тупиково – ты либо соглашаешься на условия агентства, либо не увидишь эту квартиру. Упускать вариант не хочется, и ты соглашаешься посмотреть, в итоге – платишь.