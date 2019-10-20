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Лукашенко встретился с губернатором Cвердловской области и предложил ему транспорт и строителей

21.10.2019 12:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым 21 октября предложил расширить производственную кооперацию в машиностроительной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Крепкий город, крепкие люди»

— Я всегда говорю: это и ваша земля. Беларусь неотделима от славянских народов. Так уж случилось в последнее время, что Беларусь стала самой славянской страной, внося заметный вклад в сближение наших народов. Мы рассматриваем развитие сотрудничества с вами, со всеми российскими регионами в качестве одного из ключевых направлений. Я часто также говорю о том, что в свое время, когда между Россией и Беларусью были не лучшие времена (бывали и такие), именно сотрудничество регионов с Беларусью спасло Союз Беларуси и России, — приветствовал Лукашенко российского губернатора.

Александр Лукашенко отметил, что ранее и сам бывал в Екатеринбурге.

— Мне очень понравился этот крепкий рабочий город. Именно крепкий. Я уехал тогда с таким впечатлением, — подчеркнул он. — Было много снега. Мне понравился Екатеринбург, я сравнил с Беларусью, и у нас такая погода бывает. Там живут по-настоящему крепкие люди.

От транспорта до строителей

Свердловская область, несмотря на географическую удаленность, традиционно является надежным партнером для Беларуси.

— В уральском регионе мы работаем давно и успешно, — сказал Александр Лукашенко. Жители области хорошо знакомы с белорусскими продуктами питания, обувью, текстилем, бытовой техникой, мебелью.

— Заметную долю в объемах взаимной торговли занимают совместные проекты в области энергетики. На Урале произведено 60% турбин, которые мы используем в Беларуси, — отметил президент. — Большой потенциал для расширения производственной кооперации имеется в машиностроительной отрасли. Например, «Белкоммунмаш» может организовать у вас всю линейку модернизации трамваев, притом цены будут ниже по сравнению с российскими компаниями.

Интерес для Беларуси представляет организация сборки дизельных двигателей для самосвалов БелАЗ вместе с компанией «Синара — Транспортные машины».

— Для обновления подвижного состава города Екатеринбурга и области можем предложить широкий спектр пассажирской техники, включая такой инновационный и экологичный транспорт, как электробусы, — сказал Лукашенко. — У нас также есть наработки по созданию системы диспетчеризации регулярного городского транспортного сообщения.

Беларусь готова принять участие в обеспечении региона сельскохозяйственной, автомобильной, дорожно-строительной, коммунальной техникой.

— Вы знаете, что Беларусь — это машиностроительная страна, и в любом сегменте мы имеем хорошие не просто наработки, но товары. У нас есть возможности для развития новых направлений сотрудничества, в том числе и в науке, сельском хозяйстве. В целях успешной реализации совместных проектов в этих перспективных сферах необходимо задействовать весь научно-технологический и кадровый потенциал, — продолжил Александр Лукашенко.

Он предложил инжиниринговые услуги белорусских специалистов при строительстве социальных объектов, автодорог, мостов, мусороперерабатывающих комплексов.

— Я знаю, вы много строите, — сказал президент. — Вы один из ведущих регионов по строительству. Если вам нужна будет наша поддержка и помощь строителями, пожалуйста, под ключ, если нужно. Особенно это актуально при подготовке ко Всемирной летней универсиаде, которая состоится в 2023 году. У нас есть определенный в этом плане опыт, потому что мы в этом году провели масштабные Европейские игры и матч Европа-США.

 
 
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- Мне очень понравился этот крепкий рабочий город. Именно крепкий. Я уехал тогда с таким впечатлением, - подчеркнул Лукашенко. - Было много снега. Мне понравился...
 
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