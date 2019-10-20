Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 октября 2019 года

Источник материала: realt.by

Изменения цен на вторичном рынке жилья в октябре не имели ярко выраженной направленности. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на минимальные 0,1% и составил 1371 $/м 2 .

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,3% и достигла отметки в 1320 $/м 2 . Рост цен на первичном рынке составил за последний год 6,1%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 21 октября следующим образом:

Количество выставленных на продажу объектов выросло за неделю на 1%, при этом в сегментах 1- и 4-комнаных квартир преобладал отток предложения. 2- и 3-комнатных квартир в общем объёме предложения стало больше на 1,4 и 2,2%, соответственно.

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 21 октября выглядит следующим образом:

2-комнатные квартиры оказались единственным сегментом, где не вырос средний уровень цен (-0,2%). «Однушки» подорожали в среднем на 0,4%, у квартир с тремя и четырьмя комнатами рост составил 0,2%.

Рост цен был зафиксирован лишь в двух районах. В Заводском квартиры подорожали в среднем на 1,1%, в Центральном – на 1%. Для Советского района неделя прошла без изменений, в остальных районах цены на квартиры снижались. Но существенной коррекция была лишь в Партизанском районе (-1,2%).

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 798 $/м2 (+0,2%), Витебск – 611 $/м2 (+0%), Гомель – 616 $/м2 (+0,1%), Гродно – 725 $/м2 (+0,2%), Могилев – 630 $/м2 (-0,2%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,6% и составляет 2710 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,3% и составляет 1705 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 1% и составляет 1106 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.