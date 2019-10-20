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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 октября 2019 года
21.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Изменения цен на вторичном рынке жилья в октябре не имели ярко выраженной направленности. За минувшую неделю
Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,3% и достигла отметки в 1320 $/м2. Рост цен на первичном рынке составил за последний год 6,1%.
Количество выставленных на продажу объектов выросло за неделю на 1%, при этом в сегментах 1- и 4-комнаных квартир преобладал отток предложения. 2- и 3-комнатных квартир в общем объёме предложения стало больше на 1,4 и 2,2%, соответственно.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 21 октября следующим образом:
Рост цен был зафиксирован лишь в двух районах. В Заводском квартиры подорожали в среднем на 1,1%, в Центральном – на 1%. Для Советского района неделя прошла без изменений, в остальных районах цены на квартиры снижались. Но существенной коррекция была лишь в Партизанском районе (-1,2%).
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 798 $/м2 (+0,2%), Витебск – 611 $/м2 (+0%), Гомель – 616 $/м2 (+0,1%), Гродно – 725 $/м2 (+0,2%), Могилев – 630 $/м2 (-0,2%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,6% и составляет 2710 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,3% и составляет 1705 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 1% и составляет 1106 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 14 по 21 октября 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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