За банками - деньги населения. Почему Нацбанк против накачки роста экономики кредитами

Источник материала: Tut.by

Нацбанк против ослабления требований банков к предприятиям, претендующим на получение кредитов, и настаивает на том, что проблему экономического роста нельзя решать смягчением пруденциальных норм. Об этом говорится в опубликованном докладе начальника Главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Республики Беларусь Дмитрия Мурина на расширенном заседании правления.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Банки обеспечивают поддержку экономики и проводят активную работу по реструктуризации задолженности кредитополучателей. Предоставляются отсрочки уплаты процентов, переносятся промежуточные сроки погашения основного долга, пролонгируются кредиты. «Реструктуризированные активы превышают 80% от всех необслуживаемых активов. Вместе с тем сохраняется высокий потенциал кредитного риска, обусловленный неустойчивым финансовым положением предприятий реального сектора экономики», — отметил Мурин.

Доля необслуживаемых активов, предоставленных юрлицам, на 1 сентября 2019 года превышает 8%. В иностранной валюте она достигает 8,9%.

Начальник управления подчеркнул, что Нацбанк «ведет последовательную работу по адекватной оценке кредитного риска», причем эти подходы максимально приближены к международным стандартам, требования сбалансированы и позволяют кредитовать экономику в достаточном объеме.

«Однако в последнее время в адрес Национального банка поступают предложения о необходимости смягчить пруденциальные стандарты, пересмотреть требования по оценке банками платежеспособности клиента. Говорится о возможности пожертвовать частью достигнутой стабильности и за счет этого обеспечить экономический рост. В этой связи необходимо отметить, что смягчение подходов чревато недооценкой рисков, что отрицательно скажется на возможности банков противостоять шокам на фоне нестабильных внешних условий», — обращает внимание Мурин.

В первую очередь речь идет о замедлении роста мировой экономики, в том числе экономик стран, являющихся основными торговыми партнерами Беларуси. Кроме того, продолжающиеся торговые конфликты негативно сказываются на конъюнктуре мировых товарных рынков и тем самым на деятельности отечественных предприятий, многие из которых весьма чувствительны к ухудшению внешней конъюнктуры.

«Кроме того, вопрос об адекватности пруденциальных стандартов постоянно находится в центре внимания международных финансовых организаций и рейтинговых агентств. Их смягчение может стать сигналом для снижения международного рейтинга Беларуси. Это осложнит доступ к ресурсам на мировых финансовых рынках, которые могут стать одним из источников обслуживания внешнего долга страны», — сказал эксперт.

Он также напомнил, что стабильность банков это синоним надежной сохранности сбережений населения. «Существенная часть ресурсной базы банков, за счет которой выдаются кредиты, сформирована средствами физических лиц. Почти каждый второй рубль из предоставленных банками кредитов — это деньги населения», — говорится в выступлении.

На 1 октября 2019 г. соотношение средств населения в банках и требований банков к экономике составило 47%.

«Возвращаясь к теме источников экономического роста, очевидно, что устойчивый рост ВВП невозможен без увеличения экспортного потенциала, что, в свою очередь, требует повышения качественной конкурентоспособности отечественных товаров как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Основную роль здесь будет играть реальный сектор. Выпустить конкурентоспособную на внешних рынках продукцию — это задача предприятий. Однако банкам также следует активно подключаться к процессу сопровождения внешнеторговых сделок, в том числе посредством предложения клиентам различных программ экспортной поддержки», — резюмировал Мурин.