|
Viessmann приглашает специалистов к диалогу на международной выставке Heat&Power 2019
21.10.2019 13:43 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Источник материала: Строительство и недвижимостьС 22 по 24 октября в выставочном центре Крокус Экспо в Москве пройдёт крупнейшая в России выставка промышленного, теплообменного, электрогенерирующего оборудования Heat&Power 2019. Компания Viessmann продемонстрирует на ней свои решения по организации и модернизации систем отопления промышленных объектов, многоквартирных домов, социально-культурной инфраструктуры. Познакомиться с оборудованием, получить консультации, задать вопросы специалистам Viessmann можно будет на стенде С607 во втором зале павильона номер 1 МВЦ Крокус Экспо. Viessmann представит на выставке котлы и отопительные решения, которые производятся в России, на липецком заводе компании. Это низкотемпературные водогрейные агрегаты серии Vitomax в диапазоне мощности от 0,5 до 14 мегаватт, рассчитанные на рабочее давление 6, 10 или 16 бар. Температура подающей линии может доходить до 110 градусов.
Каждая отдельная линейка в серии имеет оптимальное сочетание характеристик для решения конкретных задач, которые возникают при организации теплоснабжения объектов. К примеру, Vitomax, тип M62C, мощностью 2,3 мегаватта может заменить собой квартальную котельную, так как он один способен обеспечивать теплом и горячей водой до 23 тысяч квадратных метров жилья. Подобные оптимизирующие решения востребованы в рамках модернизации старых отопительных систем, которая сейчас активно ведётся по всей России.
Большой интерес к липецким котлам Viessmann эксперты объясняют их высокими производительными и эксплуатационными характеристиками. КПД всех генераторов превышает 90 процентов, регулирующая автоматика обеспечивает низкие отопительные издержки, оптимальная конструкция топки и горелки способствует эффективному сжиганию топлива. Немаловажным является и тот факт, что котлы включены в каталог программы импортозамещения. Их устанавливают по всей России, вплоть до Крайнего Севера.
На выставке Heat & Power представители Viessmann дадут подробную информацию о каждой линейке котлов, которые производятся в Липецке, а также о созданных на их основе готовых решениях, позволяющих на 15-20 процентов сокращать затраты и время на монтаж при реконструкции или строительстве котельной.
www.viessmann.com
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 22 по 24 октября в выставочном центре Крокус Экспо в Москве пройдёт крупнейшая в России выставка промышленного, теплообменного, электрогенерирующего оборудования...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)