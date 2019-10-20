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Viessmann приглашает специалистов к диалогу на международной выставке Heat&Power 2019

21.10.2019 13:43 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

С 22 по 24 октября в выставочном центре Крокус Экспо в Москве пройдёт крупнейшая в России выставка промышленного, теплообменного, электрогенерирующего оборудования Heat&Power 2019. Компания Viessmann продемонстрирует на ней свои решения по организации и модернизации систем отопления промышленных объектов, многоквартирных домов, социально-культурной инфраструктуры. Познакомиться с оборудованием, получить консультации, задать вопросы специалистам Viessmann можно будет на стенде С607 во втором зале павильона номер 1 МВЦ Крокус Экспо. Viessmann представит на выставке котлы и отопительные решения, которые производятся в России, на липецком заводе компании. Это низкотемпературные водогрейные агрегаты серии Vitomax в диапазоне мощности от 0,5 до 14 мегаватт, рассчитанные на рабочее давление 6, 10 или 16 бар. Температура подающей линии может доходить до 110 градусов.

Каждая отдельная линейка в серии имеет оптимальное сочетание характеристик для решения конкретных задач, которые возникают при организации теплоснабжения объектов. К примеру, Vitomax, тип M62C, мощностью 2,3 мегаватта может заменить собой квартальную котельную, так как он один способен обеспечивать теплом и горячей водой до 23 тысяч квадратных метров жилья. Подобные оптимизирующие решения востребованы в рамках модернизации старых отопительных систем, которая сейчас активно ведётся по всей России.

Большой интерес к липецким котлам Viessmann эксперты объясняют их высокими производительными и эксплуатационными характеристиками. КПД всех генераторов превышает 90 процентов, регулирующая автоматика обеспечивает низкие отопительные издержки, оптимальная конструкция топки и горелки способствует эффективному сжиганию топлива. Немаловажным является и тот факт, что котлы включены в каталог программы импортозамещения. Их устанавливают по всей России, вплоть до Крайнего Севера.

На выставке Heat & Power представители Viessmann дадут подробную информацию о каждой линейке котлов, которые производятся в Липецке, а также о созданных на их основе готовых решениях, позволяющих на 15-20 процентов сокращать затраты и время на монтаж при реконструкции или строительстве котельной.

www.viessmann.com
 
Теги: знакомства
 
 
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С 22 по 24 октября в выставочном центре Крокус Экспо в Москве пройдёт крупнейшая в России выставка промышленного, теплообменного, электрогенерирующего оборудования...
 
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