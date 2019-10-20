Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так PIR, это не пир для муравьев ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора провел комплексные испытания материала LOGICPIR компании ТЕХНОНИКОЛЬ, в ходе которых было подтверждено, что рыжие тараканы...

ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора провел комплексные испытания материала LOGICPIR компании ТЕХНОНИКОЛЬ, в ходе которых было подтверждено, что рыжие тараканы и муравьи не воспринимают данный вид теплоизоляции в качестве пищи. Нежелательные насекомые в зданиях, в том числе тараканы и муравьи, создают много проблем. Они портят продукты, переносят опасные заболевания, и если они появились в строении, от них весьма непросто избавиться. Для подтверждения безопасности теплоизоляции LOGICPIR компания ТЕХНОНИКОЛЬ организовала испытания в ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора. Целью исследования была оценка пригодности утеплителя в качестве источника питания насекомых, а также степень механического повреждения образцов материала такими насекомыми, как рыжие тараканы Blattella germanica и муравьи Crematogaster schmidti. Методика подразумевала 30-дневное наблюдение за поведением насекомых в специальных емкостях для культивации насекомых, в которые также были помещены образцы испытуемого материала.В результате исследования было установлено, что образцы материала LOGICPIR не привлекают насекомых как пища и не являются для них кормом, так как по окончании испытания характерные выщипы и погрызы утеплителя не были обнаружены. Даже при искусственном заселении насекомыми материала LOGICPIR они в незначительной степени могут причинять непищевые повреждения незащищенным фольгой участкам торцов плит LOGICPIR. Стороны материала, покрытые алюминиевой фольгой, не повреждаются совсем.Таким образом, покупатели теплоизоляции LOGICPIR ТЕХНОНИКОЛЬ могут быть уверены в безопасности применяемых теплоизоляционных плит и их непривлекательности для насекомых. Наша компания работает на строительном рынке более 25 лет, мы знаем, насколько важно в ходе строительства обращать внимание на детали.То, что может непрофессионалам казаться незначительной мелочью, в итоге влияет на комфорт проживания в построенном здании, рассказывает операционный директор направления Полимерные мембраны и PIR Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Спиряков. Именно поэтому мы анализируем свойства выпускаемой нами продукции с самых разных сторон, чтобы наши клиенты могли полагаться на ее безопасность и надежность.www.tn.ru