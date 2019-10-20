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PIR, это не пир для муравьев

21.10.2019 14:03 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора провел комплексные испытания материала LOGICPIR компании ТЕХНОНИКОЛЬ, в ходе которых было подтверждено, что рыжие тараканы и муравьи не воспринимают данный вид теплоизоляции в качестве пищи. Нежелательные насекомые в зданиях, в том числе тараканы и муравьи, создают много проблем. Они портят продукты, переносят опасные заболевания, и если они появились в строении, от них весьма непросто избавиться. Для подтверждения безопасности теплоизоляции LOGICPIR компания ТЕХНОНИКОЛЬ организовала испытания в ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора. Целью исследования была оценка пригодности утеплителя в качестве источника питания насекомых, а также степень механического повреждения образцов материала такими насекомыми, как рыжие тараканы Blattella germanica и муравьи Crematogaster schmidti. Методика подразумевала 30-дневное наблюдение за поведением насекомых в специальных емкостях для культивации насекомых, в которые также были помещены образцы испытуемого материала.

В результате исследования было установлено, что образцы материала LOGICPIR не привлекают насекомых как пища и не являются для них кормом, так как по окончании испытания характерные выщипы и погрызы утеплителя не были обнаружены. Даже при искусственном заселении насекомыми материала LOGICPIR они в незначительной степени могут причинять непищевые повреждения незащищенным фольгой участкам торцов плит LOGICPIR. Стороны материала, покрытые алюминиевой фольгой, не повреждаются совсем.

Таким образом, покупатели теплоизоляции LOGICPIR ТЕХНОНИКОЛЬ могут быть уверены в безопасности применяемых теплоизоляционных плит и их непривлекательности для насекомых. Наша компания работает на строительном рынке более 25 лет, мы знаем, насколько важно в ходе строительства обращать внимание на детали.

То, что может непрофессионалам казаться незначительной мелочью, в итоге влияет на комфорт проживания в построенном здании, рассказывает операционный директор направления Полимерные мембраны и PIR Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Спиряков. Именно поэтому мы анализируем свойства выпускаемой нами продукции с самых разных сторон, чтобы наши клиенты могли полагаться на ее безопасность и надежность.

www.tn.ru
 
 
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ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора провел комплексные испытания материала LOGICPIR компании ТЕХНОНИКОЛЬ, в ходе которых было подтверждено, что рыжие тараканы...
 
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