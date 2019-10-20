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На погашение и обслуживание госдолга в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено Br8,7 млрд

21.10.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На погашение и обслуживание госдолга в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено Br8,7 млрд

На погашение и обслуживание государственного долга в 2020 году в Беларуси потребуется Br8,7 млрд. Об этом говорится в статье «Основные подходы к формированию проекта бюджета на 2020 год» начальника главного управления бюджетной политики Минфина Елены Печень, размещенной в журнале «Финансы. Учет. Аудит», сообщает БЕЛТА.

Платежи по обслуживанию государственного долга (около Br2,7 млрд) будут осуществляться за счет доходов республиканского бюджета, в том числе от поступления вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты.

Также планируются несвязанные заимствования в размере $1 млрд 950 млн: на внешних финансовых рынках будут размещены государственные облигации на $1 млрд 350 млн, на внутреннем рынке — на $600 млн. Средства направят на погашение части долга. На эти же цели предусмотрены средства от возврата предоставленных организациям иностранных кредитов (Br525,3 млн), а также Br1,1 млрд остатков средств республиканского бюджета.

«Привлечение несвязанных государственных займов в 2020 году составит не более 75% от погашения государственного долга», — проинформировала Елена Печень.

В целом республиканский бюджет планируется с дефицитом около Br1 млрд, из них Br870 млн будет профинансировано за счет внешних займов на реализацию инвестиционных проектов. В основном речь идет о социальной сфере (например, модернизация систем образования, здравоохранения, управления государственными финансами, сектора коммунального хозяйства, реконструкция автомобильных дорог и др.). Обязанность по возврату займов лежит на бюджете.

«Предлагаемые для формирования проекта бюджета подходы предполагают проведение консервативной бюджетной политики, обеспечивающей в полной мере выполнение долговых и социальных обязательств, не создавая при этом угроз для устойчивости бюджетной системы и макроэкономической сбалансированности», — отметила Елена Печень.

https://www.belta.by/

 
 
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На погашение и обслуживание государственного долга в 2020 году в Беларуси потребуется Br8,7 млрд. Об этом говорится в статье «Основные подходы к формированию проекта...
 
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