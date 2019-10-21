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Беларусь повысила уровень богатства и встала на одну планку с... Монголией

21.10.2019 20:44 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По уровню благосостояния Беларусь вошла в одну группу с Индией, Бразилией и Монголией.

Такие данные опубликовал швейцарский банк Credit Suisse в исследовании стран мира по показателю благосостояния.

Согласно документу под названием Global Wealth Report («Глобальный отчет о богатстве»), Беларусь входит в группу государств с пограничным уровнем, где на одного взрослого гражданина в среднем приходится 5176 долларов финансовых активов.

«Пограничными» считаются страны, в которых на одного человека такой уровень равняется от 5 до 25 тысяч долларов.

Банк при определении уровня богатства учитывает финансовые и нефинансовые активы, а также долги. В 2018 году Беларусь входила в число стран, где на одного гражданина приходится менее 5 тысяч долларов благосостояния.

Такая же ситуация наблюдается в Украине, уровень которой банк тоже повысил. Наша страна находится в одной группе с Монголией, Индией, Таиландом, Вьетнамом, Индонезией, Папуа-Новой Гвинеей, ЮАР, Намибией, Турцией, Ираном, странами Севера Африки, Бразилий, Аргентиной.

 
 
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По уровню благосостояния Беларусь вошла в одну группу с Индией, Бразилией и Монголией.
 
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