ЕБРР проведет в Минске практическую конференцию с участием ведущих экспертов в сфере логистики

Специализированная практическая конференция «Логистика: вызовы и возможности» состоится в Минске 15 ноября. Ее организатором выступает Европейский банк реконструкции и развития при поддержке Европейского союза.

Конференция «Логистика: вызовы и возможности» пройдет в рамках программы «Консультации для малого бизнеса в Беларуси», которая реализуется ЕБРР при финансировании EU4Business – инициативы Европейского союза, направленной на поддержку малого и среднего предпринимательства в странах Восточного партнерства. В фокусе конференции окажутся актуальные вопросы организации складской логистики.

Участниками и спикерами мероприятия станут как ведущие зарубежные консультанты, так и отечественные эксперты в сфере логистики, среди которых — международные консультанты ЕБРР Андреас Дюр, директор xpertlog GmbH (Австрия) и старший исполнительный партнер Lubandy Logistic Services e.U. Роберт Любанди (Австрия), а также ведущий банкир сектора производства и услуг ЕБРР Юрий Сериков (Беларусь) и другие.

«Европейский банк реконструкции и развития уже не один год оказывает необходимую поддержку малому и среднему бизнесу в Беларуси. Мы видим значительный ресурс для повышения потенциала белорусского малого и среднего предпринимательства и его вклада в экономику страны и готовы содействовать этому процессу. Одним из шагов в этом направлении является передача лучших международных отраслевых практик. Проведение специализированной практической конференции, посвященной вопросам складской логистики, – замечательная возможность для нас поделиться ноу-хау от экспертов в этой области с белорусским бизнесом», — отметила ведущий менеджер программы ЕБРР «Консультации для малого бизнеса в Беларуси» Ольга Кузнецова.

Главной особенностью предстоящей конференции станет ее прикладной характер: ее участникам будут представлены практические кейсы из практики белорусских и зарубежных компаний, на примере которых будут даны экспертные рекомендации по повышению логистического потенциала предприятий. Отдельный блок программы будет посвящен вкладу ЕБРР в развитие отрасли и обзору имеющихся в распоряжении этого института инвестиционных и консультационных инструментов.

Участие в конференции будет полезно топ-менеджерам и владельцам бизнеса, руководителям и директорам по логистике торговых, производственных и логистических компаний, складских помещений, представителям рынка e-commerce.